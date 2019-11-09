Varsa yoksa lig

BUGÜN NELER OLDU

Avrupa Ligi'nde oynadığı 4 maçta sadece 1 puan alan ve iki maç kala Avrupa kupalarına veda eden Trabzonspor, tüm motivasyonunu Süper Lig'e çevirdi.Ligde hedefini zirve olarak belirleyen Fırtına'da teknik direktör Ünal Karaman oyuncularına uyarılarda bulunuyor.AS oyuncularını Alanyaspor maçına saklayarak bunun mesajını da verenKrasnodar maçında sonradan oyuna girip bir gol atan Nijeryalı golcüsünden çok şey bekleyen tecrübeli hoca, her fırsatta bu güvenini oyuncusuna da hatırlatıyor.SAKATLIKLARDAN yana dertli olan Trabzonspor'da sağlık heyeti,Aytemiz Alanyaspor maçında sahada olması için yoğun mesai harcıyor. Ünal Karaman'ınideal kadrosuna dönüş yapacağı belirtildi.TRABZONSPOR U19 takımından kadroya dahil edilen ve Krasnodar maçında 90 dakika sahada kalan sağ bek oyuncusu Serkan Asan, büyük beğeni topladı. 20 yaşındaki oyuncunun kupa maçlarında daha fazla süre alması bekleniyor