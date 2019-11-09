Varsa yoksa lig

Avrupa Ligi'nde oynadığı 4 maçta sadece 1 puan alan ve iki maç kala Avrupa kupalarına veda eden Trabzonspor, tüm motivasyonunu Süper Lig'e çevirdi. Yaşanan üst üste sakatlıkların da etkisiyle Krasnodar maçına önemli bir kadro revizyonu ile çıkan ve mağlubiyetten kurtulamayan bordo-mavililer, yarın sahasında oynayacağı Alanyaspor mücadelesine büyük önem veriyor.
Ligde hedefini zirve olarak belirleyen Fırtına'da teknik direktör Ünal Karaman oyuncularına uyarılarda bulunuyor.
EN BÜYÜK KOZ NWAKAEME OLACAK
AS oyuncularını Alanyaspor maçına saklayarak bunun mesajını da veren Ünal Karaman'ın, zorlu karşılaşmada en önemli kozlarından biri ise Nwakaeme olacak.
Krasnodar maçında sonradan oyuna girip bir gol atan Nijeryalı golcüsünden çok şey bekleyen tecrübeli hoca, her fırsatta bu güvenini oyuncusuna da hatırlatıyor.
GÖZLER SAKATLARDA
SAKATLIKLARDAN yana dertli olan Trabzonspor'da sağlık heyeti, Obi Mikel, Sturridge, Abdulkadir Parmak ve Jose Sosa'nın
Aytemiz Alanyaspor maçında sahada olması için yoğun mesai harcıyor. Ünal Karaman'ın 4 oyuncunun da oynayabilecek seviyeye gelmesi durumunda
ideal kadrosuna dönüş yapacağı belirtildi.
SERKAN ASAN SINIFI GEÇTİ
TRABZONSPOR U19 takımından kadroya dahil edilen ve Krasnodar maçında 90 dakika sahada kalan sağ bek oyuncusu Serkan Asan, büyük beğeni topladı. 20 yaşındaki oyuncunun kupa maçlarında daha fazla süre alması bekleniyor