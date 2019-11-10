Andone yarım bıraktı



ALBAYRAK

eşiktaş

BUGÜN NELER OLDU

Galatasaray'da sakatlıkların ardı arkası kesilmiyor. Radamel Falcao'nun sakatlığı nedeniyle formayı kapan Florin Andone, Gaziantep FK maçının ilk dakikalarında yaşadığı sakatlık nedeniyle oyuna devam edemedi. Junior Morais ile girdiği ikili mücadelenin ardından kenara değişiklik işareti yapan Rumen golcünün yerine 11. dakikada Ryan Babel dahil oldu. Sağ dizinde esneme olan Andone'nin durumu bugün çekilecek MR'dan sonra belli olacak.Galatasaray'da bu sezon ligde ikinci kez 11'e giren Adem Büyük, "Kazandığımız için mutluyuz. Üç puanı taraftarlarımıza armağan etmek istiyorduk. Ağır bir maçtan çıktık ve moral olarak negatif durumdaydık. İyi bir oyunla, pozisyon vermeden kazandık. Galatasaray gibi oynadığımız sürece hiç kimse önümüzde duramaz. Bu galibiyet ilerleyen haftalar için bize moral olur. Çünkü toparlanmamız lazım. Taraftarlarımıza bu yolda ihtiyacımız var" dedi.derbisinde bir pozisyona aşırı tepki verdiği için ani hareketten dolayı boyun fıtığı olduğu öğrenilen ve boyunluk takan Galatasaray Başkan Yardımcısı Abdurrahim Albayrak, dün Gaziantep'te takımını yalnız bırakmadı. Albayrak, stat çıkışında taraftarlarla fotoğraf çektirdi.