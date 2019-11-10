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'dan "'la yollar ayrıldı" iddialarına yanıt

Basın Sözcüsü Murat Süğlün, teknik direktör ile yolların ayrıldığı yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı. Süğlün yaptığı açıklamada yönetim kurulunun bu yönde bir kararı olmadığını belirtirken 12 Kasım Sülü günü bir toplantı gerçekleştirileceğini belirtti.

DHA Futbol
Giriş Tarihi: 11.11.2019 00:25
Antalyaspor'dan Bülent Korkmaz'la yollar ayrıldı iddialarına yanıt

Antalyaspor Basın Sözcüsü Murat Süğlün, teknik direktör Bülent Korkmaz'ın görevine son verildiği iddialarının gerçeği yansıtmadığını söyledi.

Demirören Haber Ajansı'na (DHA) özel açıklamalarda bulunan Süğlün, Korkmaz'ın görevinin başında olduğunu söyleyerek, "Korkmaz, şu anda sözleşmeli teknik direktörümüzdür. Sözleşmesi devam ediyor ve görevinin başındadır. Yönetim kurulumuzun bu konuda herhangi bir kararı söz konusu değildir. 12 Kasım Salı günü yönetim kurulu toplantımız yapılacaktır. Bu toplantıda Antalyaspor'un son haftalarda aldığı kötü sonuçlar değerlendirilecektir" ifadelerini kullandı.

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Antalyaspor'dan "Bülent Korkmaz'la yollar ayrıldı" iddialarına yanıt
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