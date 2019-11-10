Barcelona’dan mektup geldi

Trabzonspor'un bütün dünyada ilgi gören keşan motifli forma reklamını beğenenlerden biri de Barcelona'nın yıldızı Pique idi... Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu da keşan motifli formayı başta Barcelona Başkanı Bartomeu olmak üzere Pique ve eşi Shaqira ile takım arkadaşlarına da hediye olarak göndermişti.
Formalar, Türkiye'nin Barcelona Başkonsolosu Güçlü Kalafat aracılığıyla İspanyol kulübünün yöneticilerine teslim edildi. Barcelona Başkanı Bartomeu da Ağaoğlu'na bir teşekkür mektubu yolladı. Bartomeu mektubunda, "Yönetim kurulu ve A takım oyuncuları adına göndermiş olduğunuz formalardan dolayı teşekkür ediyorum. İlerisi için en iyi dileklerimle. Saygılar"
ifadelerini kullandı.
TFF'YE SESSİZ PROTESTO
Trabzonsporlu
taraftarlar,
hakem hatalarını
protesto etmek
için TFF Trabzon
Bölge Müdürlüğü
önünde "sessiz"
oturma eylemi
yaptı. Müdürlüğün
kapısına "Temiz Futbol" yazılı
siyah çelenk bırakan gruplar
adına konuşan Trabzonlu Gençler
taraftar grubunun lideri Mehmet
Fındıkçı, herkese
eşit düdük çalınmasını
istediklerini
söyledi. Faroz
Taraftar Derneği
Başkanı Emrah
Urcu da Göztepe
maçında Sosa
ve Sörloth'a yapılan
hareketlerin görmezden gelindiğini
belirtip, Trabzonspor'un
önünün kesilmesine camia olarak
müsaade etmeyeceklerini bildirdi.
İLLE DE 3 PUAN
Trabzonspor, bugün Aytemiz Alanyaspor karşısında mutlak 3 puan istiyor. Başakşehir ve Göztepe maçlarında yapılan 5 puan kaybını bordo-mavililer Alanya'yı yenerek telafi etmek istiyor. 16:30'da başlayacak maçı Abdulkadir Bitigen yönetecek.