Barcelona’dan mektup geldi

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BUGÜN NELER OLDU

Trabzonspor'un bütün dünyada ilgi gören keşan motifli forma reklamını beğenenlerden biri de Barcelona'nın yıldızı Pique idi... Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu da keşan motifli formayı başta Barcelona Başkanı Bartomeu olmak üzere Pique ve eşi Shaqira ile takım arkadaşlarına da hediye olarak göndermişti.Formalar, Türkiye'nin Barcelona Başkonsolosu Güçlü Kalafat aracılığıyla İspanyol kulübünün yöneticilerine teslim edildi. Barcelona Başkanı Bartomeu da Ağaoğlu'na bir teşekkür mektubu yolladı. Bartomeu mektubunda,ifadelerini kullandı.taraftarlar,hakem hatalarınıprotesto etmekiçin TFF TrabzonBölge Müdürlüğüönünde "sessiz"oturma eylemiyaptı. Müdürlüğünkapısına "Temiz Futbol" yazılısiyah çelenk bırakan gruplaradına konuşan Trabzonlu Gençlertaraftar grubunun lideri MehmetFındıkçı, herkeseeşit düdük çalınmasınıistediklerinisöyledi. FarozTaraftar DerneğiBaşkanı EmrahUrcu da Göztepemaçında Sosave Sörloth'a yapılanhareketlerin görmezden gelindiğinibelirtip, Trabzonspor'unönünün kesilmesine camia olarakmüsaade etmeyeceklerini bildirdi.Trabzonspor, bugün Aytemiz Alanyaspor karşısında mutlak 3 puan istiyor. Başakşehir ve Göztepe maçlarında yapılan 5 puan kaybını bordo-mavililer Alanya'yı yenerek telafi etmek istiyor. 16:30'da başlayacak maçı Abdulkadir Bitigen yönetecek.