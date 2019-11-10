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’dan mektup geldi

Başkanı Bartomeu, Başkanı ’na, hediye formalar için teşekkür mektubu yolladı

Giriş Tarihi: 10.11.2019
Barcelona’dan mektup geldi
Trabzonspor'un bütün dünyada ilgi gören keşan motifli forma reklamını beğenenlerden biri de Barcelona'nın yıldızı Pique idi... Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu da keşan motifli formayı başta Barcelona Başkanı Bartomeu olmak üzere Pique ve eşi Shaqira ile takım arkadaşlarına da hediye olarak göndermişti.



Formalar, Türkiye'nin Barcelona Başkonsolosu Güçlü Kalafat aracılığıyla İspanyol kulübünün yöneticilerine teslim edildi. Barcelona Başkanı Bartomeu da Ağaoğlu'na bir teşekkür mektubu yolladı. Bartomeu mektubunda, "Yönetim kurulu ve A takım oyuncuları adına göndermiş olduğunuz formalardan dolayı teşekkür ediyorum. İlerisi için en iyi dileklerimle. Saygılar" ifadelerini kullandı.



TFF'YE SESSİZ PROTESTO
Trabzonsporlu taraftarlar, hakem hatalarını protesto etmek için TFF Trabzon Bölge Müdürlüğü önünde "sessiz" oturma eylemi yaptı. Müdürlüğün kapısına "Temiz Futbol" yazılı siyah çelenk bırakan gruplar adına konuşan Trabzonlu Gençler taraftar grubunun lideri Mehmet Fındıkçı, herkese eşit düdük çalınmasını istediklerini söyledi. Faroz Taraftar Derneği Başkanı Emrah Urcu da Göztepe maçında Sosa ve Sörloth'a yapılan hareketlerin görmezden gelindiğini belirtip, Trabzonspor'un önünün kesilmesine camia olarak müsaade etmeyeceklerini bildirdi.

İLLE DE 3 PUAN
Trabzonspor, bugün Aytemiz Alanyaspor karşısında mutlak 3 puan istiyor. Başakşehir ve Göztepe maçlarında yapılan 5 puan kaybını bordo-mavililer Alanya'yı yenerek telafi etmek istiyor. 16:30'da başlayacak maçı Abdulkadir Bitigen yönetecek.

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Barcelona’dan mektup geldi
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