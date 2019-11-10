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ile karşılaşıyor! Maçın için tıklayın

Futbol tutkunlarını ekran başına kitleyen ile maçı başladı. 1. Lig'de 11. hafta mücadelesinde Bursaspor, Boluspor'a konuk oluyor. Karşılaşmanın an be an takip ediliyor. Bolu Atatürk Stadı’nda oynanacak olan mücadele saat 16.30’da başladı. Karşılaşmayı Antalya bölgesinden üst klasman hakemi Burak Şeker yönetiyor. İşte Boluspor ile Bursaspor canlı anlatımı

Giriş Tarihi: 10.11.2019 16:53 Güncelleme Tarihi: 10.11.2019 16:55
Boluspor ile Bursaspor karşılaşıyor! Maçın canlı anlatımı için tıklayın

Merakla beklenen Boluspor ile Bursaspor karşılaşması başladı. Spor severleri ekran başına kilitleyen maçın hakemi Burak Şeker üstlenirken, Şeker'in yardımcılıklarını Seyfettin Ünal ve Ali Tuna yapıyor. Boluspor ile Bursaspor canlı anlatımı an be an takip ediliyor. Haberimizde maçın canlı takibine ulaşabilirsiniz…

Boluspor ile Bursaspor karşılaşıyor!

TFF 1'inci Lig'in 11'inci haftasında Bursaspor, bugünkü deplasmanda Boluspor ile karşılaşıyor. Bolu Atatürk Stadı'nda oynanacak olan mücadele saat 16.30'da başladı.

Karşılaşmayı Antalya bölgesinden üst klasman hakemi Burak Şeker yönetecek. Şeker'in yardımcılıklarını Seyfettin Ünal ve Ali Tuna yapıyor

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