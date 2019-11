Boluspor ile Bursaspor karşılaşıyor! Maçın canlı anlatımı için tıklayın

Merakla beklenen Boluspor ile Bursaspor karşılaşması başladı. Spor severleri ekran başına kilitleyen maçın hakemi Burak Şeker üstlenirken, Şeker'in yardımcılıklarını Seyfettin Ünal ve Ali Tuna yapıyor. Boluspor ile Bursaspor canlı anlatımı an be an takip ediliyor. Haberimizde maçın canlı takibine ulaşabilirsiniz…

Boluspor ile Bursaspor karşılaşıyor!

TFF 1'inci Lig'in 11'inci haftasında Bursaspor, bugünkü deplasmanda Boluspor ile karşılaşıyor. Bolu Atatürk Stadı'nda oynanacak olan mücadele saat 16.30'da başladı.

Karşılaşmayı Antalya bölgesinden üst klasman hakemi Burak Şeker yönetecek. Şeker'in yardımcılıklarını Seyfettin Ünal ve Ali Tuna yapıyor