Burak Yılmaz hazır kıta

BUGÜN NELER OLDU

Beşiktaş'ın golcüsü Burak Yılmaz, sakatlığını tamamen atlattı ve Denizlispor maçında forma giyecek duruma geldi. Geçen hafta Antalyaspor mücadelesinin ikinci yarısında oyuna dahil olan Burak, Avrupa Ligi'ndeki Braga maçına götürülmeyerek dinlendirilmişti. Hafta içinde güç depolayan yıldızBeşiktaş'ta 5 gündür ağır grip tedavisi gören,UEFA Avrupa Ligi mücadelesiiçin Portekiz'egidemeyip Braga maçındatakımın başında yeralamayan teknik direktörAbdullah Avcı, dünde idmana katılamadı.Tecrübeli çalıştırıcının doktor kontrolleri devam ederken,bugün Yukatel Denizlispor mücadelesinde kulübedeolup olmayacağı ise maç saatinde belli olacak