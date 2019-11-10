Burak Yılmaz hazır kıta

Beşiktaş'ın golcüsü Burak Yılmaz, sakatlığını tamamen atlattı ve Denizlispor maçında forma giyecek duruma geldi. Geçen hafta Antalyaspor mücadelesinin ikinci yarısında oyuna dahil olan Burak, Avrupa Ligi'ndeki Braga maçına götürülmeyerek dinlendirilmişti. Hafta içinde güç depolayan yıldız futbolcu bugün ilk 11'de sahaya çıkacak.
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Beşiktaş'ta 5 gündür ağır grip tedavisi gören,
UEFA Avrupa Ligi mücadelesi
için Portekiz'e
gidemeyip Braga maçında
takımın başında yer
alamayan teknik direktör
Abdullah Avcı, dün
de idmana katılamadı.
Tecrübeli çalıştırıcının doktor kontrolleri devam ederken,
bugün Yukatel Denizlispor mücadelesinde kulübede
olup olmayacağı ise maç saatinde belli olacak