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hazır kıta

Giriş Tarihi: 10.11.2019
Burak Yılmaz hazır kıta
Beşiktaş'ın golcüsü Burak Yılmaz, sakatlığını tamamen atlattı ve Denizlispor maçında forma giyecek duruma geldi. Geçen hafta Antalyaspor mücadelesinin ikinci yarısında oyuna dahil olan Burak, Avrupa Ligi'ndeki Braga maçına götürülmeyerek dinlendirilmişti. Hafta içinde güç depolayan yıldız futbolcu bugün ilk 11'de sahaya çıkacak.

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Beşiktaş'ta 5 gündür ağır grip tedavisi gören, UEFA Avrupa Ligi mücadelesi için Portekiz'e gidemeyip Braga maçında takımın başında yer alamayan teknik direktör Abdullah Avcı, dün de idmana katılamadı. Tecrübeli çalıştırıcının doktor kontrolleri devam ederken, bugün Yukatel Denizlispor mücadelesinde kulübede olup olmayacağı ise maç saatinde belli olacak
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Burak Yılmaz hazır kıta
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