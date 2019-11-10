Isla ve Garry’ye uyarı

BUGÜN NELER OLDU

Fenerbahçe teknik heyeti, Kasımpaşa maçı sonrası iki futbolcu için alarm verdi. Gördüğü kırmızı kartla takımı 10 kişi bırakmasının yanında oynadığı futbolla da beğenilmeyenMalatya ve Göztepe maçlarında cezalı duruma düşen Şililinin yerine Dirar forma giyecek.Kayseri ve Kasımpaşa maçlarında kaçırdığı goller ve performansı ile eleştirilen Rodrigues de teknik direktör Yanal tarafından uyarıldı. Pas oyununda yarattığı zafiyet nedeniyle