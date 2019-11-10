BUGÜN NELER OLDU

Beşiktaş yönetimi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a nezaket ziyaretinde bulundu. Erdoğan'ın Dolmabahçe'deki çalışma ofisinde gerçekleşen ziyarette, taraflar arasında oldukça samimi ve sıcak bir sohbet gerçekleşti. İşte Erdoğan ve Çebi arasında geçen diyalog:Hayırlı olsun.Efendim, hem Türk sporuna hem de Beşiktaş'a yaptığınız katkılardan dolayı çok teşekkür ederiz.Bütün kulüplere geçmişte olduğu gibi bundan sonra da gerekli desteği vereceğiz…Faizlerin aşağı düşmesi hem Beşiktaş'ın hem de borçlu kulüplerin sorunlarını çözmede yardımcı oldu.Beşiktaş büyük bir camia. Genlerinizde öz kaynak var.Paraları yabancı oyunculara yatırmak yerine öz kaynaklara yatırım yapın.