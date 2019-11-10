Premier League'de dev maç! Liverpool Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Liverpool Manchester City maçı hangi kanalda, saat kaçta sorusu heyecan verici mücadeleye saatler kala yoğun olarak araştırılmaya başlandı. Premier Lig 12. Hafta Jurgen Klopp yönetiminde sezona iyi başlangıç yapan Liverpool, şampiyonluk yarışındaki en önemli rakibi Pep Guardiola'nın yönettiği takım Manchester City'yi konuk edecek. Peki, Liverpool Manchester City maçı hangi kanalda, saat kaçta?

LIVERPOOL MACHESTER CITY MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Kırmızılılar'da Nathaniel Clyne, Xherdan Shaqiri ve Joel Matip sakatlığı nedeniyle takımını yalnız bırakacak. City'de ise Leroy Sane, Aymeric Laporte, Rodrigo, Zinchenko, David Silva ve Ederson yok.

Anfield Road'ta oynanacak mücadele TSİ 19.30'da başlayacak. Michael Oliver'ın düdük çalacağı karşılaşma S Sport ekranlarından naklen yayınlanacak.

Liverpool - Manchester City muhtemel 11'ler:

Liverpool: Alisson, Alexander-Arnold, Lovren, van Dijk, Robertson, Henderson, Fabinho, Wijnaldum, Salah, Mane, Firmino

Manchester City: Bravo, Walker, Stones, Fernandinho, Mendy, De Bruyne, İlkay Gündoğan, Silva, Mahrez, Sterling, Agüero