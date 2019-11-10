Sivasspor zirveye kuruldu

BUGÜN NELER OLDU

Demir Grup Sivasspor, sahasında ağırladığı İttifak Holding Konyaspor'u 2 golle geçerek maç fazlasıyla zirve koltuğuna kuruldu. İlk yarıda yakaladığı çok sayıda pozisyonda kaleci Serkan Kırıntılı'yı geçemeyen kırmızı-beyazlılar, ikinci yarıda ataklarını sıklaştırdı.Emre Kılınç yaklaşık 30 metreden yaptığı sert vuruşla ağları sarstı:89. dakikada ise Hakan Arslan'ın ceza sahası dışından çektiği şut, yan direğe çarpıp filelerle buluştu:Bu galibiyetle puanını 21'e çıkaran Sivasspor lider olurken,Konyaspor karşısında istatistiklerde de büyük fark yaratan Sivasspor, 17 şut atıp 31 orta yaptı. Sadece 2 şut bulabilen Konyaspor ise 2 kez de orta kesti...Evindeki 6. maçında 5 galibiyet, 1 beraberliğe ulaşarak hiç kaybetmeyen Demir Grup Sivasspor, 21 puanın 16'sını kendi sahasında almış oldu.Gençlerbirliği, maça göğsünde Mustafa Kemal Atatürk'ün imzası olan formayla çıkarken, Konyaspor da sırtında "10 Kasım" vurgusuyla Ulu Önder'i andı.