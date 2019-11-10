Taraftarlardan takıma tavır

FALCAO

BUGÜN NELER OLDU

Gaziantep'te deplasman tribününü tamamen dolduran Galatasaray taraftarı için kale arkasında ek bölüm açıldı. Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid'e 6-0 yenilen takımına kırgın olan sarı-kırmızılı taraftarlar, oyuncularını ısınma hareketleri sırasında yumruk şov için tribüne çağırmadı ve "Herkes gider biz kalırız, biz Galatasaraylıyız" tezahüratı ile mesaj yolladı. Galatasaraylı taraftarlar santra öncesi ise takımlarını toplu olarak tribüne çağırıp galibiyet sözü istedi.Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'i Gaziantep'e götüren uçakta, bugün Gaziantep Basketbol ile karşılaşacak olan Anadolu Efes kafilesi de vardı. Mustafa Cengiz ve Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman uçakta bir süre sohbet etti. Cengiz, Ergin Ataman'a THY Avrupa Ligi'nde başarılar diledi.Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, maçtan önce havalimanında önemli açıklamalarda bulundu. Cengiz, "Buraya para için gelmedi. Monaco'nun 9.5 milyon Euro'luk sözleşme teklifini reddetti. RealFatih hoca ile aramızda sorun yok. Galatasaray'ı bölmek isteyen rakipler olabilir. Bizim bir sorunumuz yok ve bir sorun varmış gibi gösterenlere gülüyoruz" diye konuştu.Galatasaray, sahaya 10 Kasım'a özel göğüs kısmında Terra Pizza yerine "Yarınımız Sensin" yazılı formayla çıktı ve Atatürk'ü andı.