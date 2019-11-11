Başakşehir doludizgin

BUGÜN NELER OLDU

AVRUPA Ligi'nde yoluna devam eden Medipol Başakşehir, ligde de kazanmaya devam ediyor. Turunculacivertliler, sahasında MKE Ankaragücü'nü 2-1 mağlup ederek puanını 19'a yükseltti ve ligde 5'inci sıraya yükseldi.Ankaragücü'nün tek golünü 87'nci dakikada Aydın Karabulut kaydetti. Başakşehir'in Fransız forveti Crivelli ise ligde 7 gole ulaştı. Avrupa Ligi'nde Wolfsberger'i deplasmanda 3-0 yenerek liderliğe yükselen Başakşehir. milli aradan sonra ligde Galatasaray ile karşılaşacak.Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, maç sonu iyi yolda gittiklerini söyleyerek, "Yükselişimiz devam ediyor, puan ve oyun olarak. Önemli eksiklerimiz olmasına rağmen sahadaki oyuncular bunu hissettirmedi. Tüm oyuncularımız iyi niyetle bu takıma hizmet etmek için çalışıyor" diye konuştu.