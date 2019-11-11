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'ta Elneny varsa sorun yok

’ın Mısırlı yıldızı , siyah-beyazlı formaya alıştı. Kartal, Elneny’nin görev aldığı karşılaşmalarda orta sahadaki dirençli oyunuyla dikkat çekiyor.

İHA Futbol
Giriş Tarihi: 11.11.2019 10:59
Beşiktaş'ta Elneny varsa sorun yok

Beşiktaş'ta Denizlispor maçında alınan galibiyet, siyah-beyazlı takımı zirve yarışında iddialı duruma getirirken, futbolcuların bireysel performansları da yüzleri güldürüyor.

Beşiktaş formasıyla çıktığı ilk lig maçında kırmızı kart gören ve 3 maç ceza alarak takımını yalnız bırakan Elneny'nin dönüşü, Abdullah Avcı'nın orta sahadaki elini güçlendirdi. Atiba ile birlikte iyi bir uyum yakalayan Mısırlı futbolcu, Ankaragücü, Galatasaray, Antalyaspor ve Denizlispor karşılaşmalarında forma giyerken, Beşiktaş bu maçlarda kalesinde yalnızca 1 gol gördü.

Atiba ile birlikte savunmaya yaptığı yardımın yanı sıra Kartal'ın ataklarında da önemli rol oynayan Elneny, Avcı'nın değişmezleri arasına girdi.

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