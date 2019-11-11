Diriliş Trabzonspor

BİTİGEN

BUGÜN NELER OLDU

2 maç aradan sonra kazanan Karadeniz ekibi, zirve yarışına 'devam' dediUğurcan cezalı duruma düştüTrabzonspor'da kırmızı kart gören Abdulkadir Parmak'ın yanı sıra bir isim daha cezalı duruma düştü. Gergin geçen karşılaşmada hakemin penaltı kararı sonrası çıkan tartışmaya kalesinden koşarak gelip dahil olan kaleci Uğurcan Çakır, sarı kart gördü ve sınırı aştı. İki oyuncu da Ankaragücü maçında forma giyemeyecek.NORVEÇLI golcü Sörloth, ikinci yarıda kafasına aldığı darbe sonrası oyuna devam edemedi. Trabzonsporlu futbolcu, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılırken, durumunun iyi olduğu ve oradan tesislere geçtiği öğrenildi.DAKİKA 7- Tzavellas'ın ceza sahasında Abdulkadir Parmak'ı ayaklarını makasa alarak düşürdüğü pozisyonda hakem Abdulkadir Bitigen, 'devam' kararı verdi. Bordo-mavililer penaltı itirazlarında bulunurken, bu pozisyonda VAR odası uyudu.DAKİKA 25- Abdulkadir Parmak, Siopis'in bileğine basınca direkt kırmızı kartla oyundan atıldı. Geçen hafta benzer şekilde Göztepeli Jerome, Trabzonspor'un kaptanı Sosa'nın bileğine sert girmiş ancak hakem Fırat Aydınus, kartını çıkarmamıştı.DK. 67Yusuf'un kullandığı köşe vuruşunda, ceza alanında Campi ile hava topu mücadelesine giren Campos, topa elle müdahale edince hakem Bitigen, penaltı noktasını gösterdi. Vuruşu kullanan Hosseini ağları sarstı: 1-0 DK. 81Trabzonspor'da Hüseyin Türkmen'in Fernandes'in müdahalesiyle yerde kaldığı pozisyonda hakem, VAR incelemesinin ardından ikinci kez penaltı kararı verdi. Tekrar beyaz noktaya gelen Hosseini, bu kez başarılı olamadı.Alanyaspor karşısında iki penaltı atan Trabzonspor'da bu sezon kazanılan yedi penaltıyı beş farklı futbolcu kullandı. Hosseini dün iki kez beyaz noktaya gelirken, bordo-mavililer 7 penaltının üçünü gole çevirdi. Fırtına'da daha önce Sörloth 2, Sturridge, Sosa ve Nwakaeme 1'er penaltı kullanmıştı. Sörloth ve Sturridge golü bulmuştu.Attığı penaltı ile Trabzonspor'u galibiyete taşıyan Majid Hosseini, Süper Lig'de ilk kez gol sevinci yaşadı. Bordo-mavili formayla 34 maça çıkan İranlı stoper, son iki karşılaşmada eksiklerden dolayı ön libero olarak görev yaptı.BİR GÖRÜŞ BÜLENT TİMURLENKZoru başardılarBir diziyi sürükleyen karakterlerden bir ikisine senaristler bir-iki bölüm sahne yazmayabilirler. Ama kimse başroldeki 3-4 ismi birden bir-iki bölüm silemez. Futbol sezonu da bir diz i gibi. Karaman'ın elindeki güçlü karakterler dün yoktu: Sosa, Obi Mikel, Ekuban ve Sturridge. A.Parmak'ın kırmızı kart gördüğü pozisyonda önce topa, sonra rakibe müdahalesi var. Bu kart ağırdı. Kazanırken kalenizde gördüğünüz golü, bazen pek dert etmezsiniz ama Trabzonspor'un sıkıntısı her maç kalesinde gol görmesiydi. Alanyaspor, kırmızı kartla Trabzonspor'un golü arasındaki 42 dakikayı değerlendiremedi. Uğurcan yine sahnedeydi ama onun hatasında topu çizgiden çıkaran Novak'ın da hakkını vermek lazım. Karaman'ın eli o kadar dar ki takımı 10 kişi kaldığında değişiklik yapıp bir başka dizilişe geçemiyor. Göztepe yenilgisinin ardından Trabzonspor dün zoru başardı. 10 kişi ile ligin zirvesine oynayan Alanya'yı bu kadro ile devirmek karakterli takımların işi. Erol Bulut bir fazla hücumcu gol getirir sandı. Ama oyunu artı bir orta saha ile dengeye getirebilirdi. Bitigen hatasını hata ile kapatmaya çalışan kötü bir hakem. Futbolda iki eksi bir artı etmez.