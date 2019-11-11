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Milli mesai başlıyor

Giriş Tarihi: 11.11.2019
Milli mesai başlıyor
A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde 14 Kasım Perşembe günü İstanbul'da İzlanda, 17 Kasım Pazar günü de deplasmanda Andorra ile yapacağı H Grubu'ndaki son iki maçın hazırlıklarına bugün İstanbul'da başlayacak. Teknik direktör Şenol Güneş, saat 14.00'te Riva'daki TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde basın toplantısı düzenleyecek. Ay-yıldızlı ekip, ilk antrenmanını akşam saatlerinde gerçekleştirecek. Türkiye-İzlanda karşılaşması Türk Telekom Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak.
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