Milli mesai başlıyor

A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde 14 Kasım Perşembe günü İstanbul'da İzlanda, 17 Kasım Pazar günü de deplasmanda Andorra
ile yapacağı H Grubu'ndaki son iki maçın hazırlıklarına bugün İstanbul'da başlayacak. Teknik direktör Şenol Güneş, saat 14.00'te Riva'daki TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde basın toplantısı düzenleyecek.
Ay-yıldızlı ekip, ilk antrenmanını akşam saatlerinde gerçekleştirecek. Türkiye-İzlanda karşılaşması Türk Telekom Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak.