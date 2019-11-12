6.yolcu Metin Diyadin!

BUGÜN NELER OLDU

SÜPER Lig'de bir ayrılık rüzgarı daha esti. Ankaragücü, teknik direktör Metin Diyadin'in görevine son verdi. Başkan Fatih Mert, "Hocamızla karşılıklı olarak anlaştık ve sözleşmeyi feshettik" dedi. 4. haftada göreve gelen 51 yaşındaki çalıştırıcı, 6 mağlubiyet, 1 beraberlik alırken, bir kez kazandı. Başkent ekibi, rotayı Mustafa Kaplan'a çevirdi... Diyadin, ligdeki 6.kurban oldu! Daha önce şu isimler gönderilmişti: Hikmet Karaman (Kayseri), Yücel İldiz (Denizli), Samet Aybaba (Kayseri), Tamer Tuna (Göztepe), Mustafa Kaplan (G.Birliği).