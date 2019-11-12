Artık susmayacağız

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Beşiktaş'ın, Yukatel Denizlispor'u 1-0 yendiğiÖzellikle Diaby'e yapılan iki penaltılık hareketin es geçilmesi, Diaby'e tabanla giren Sackey'nin kırmızı kart görmemesi tepki çekti. Başkan Ahmet Nur Çebi'nin de hakemin kötü performansına maçı izlerken çok sinirlendiği ve yönetim kurulu üyelerine,dediği belirtildi.Göreve geldiklerinden bu yana sessizliğini koruyan yönetim de bu talimat üzerine ilk açıklamalarını yaptı."Başkaları için kolay çalınan düdükler Beşiktaş karşısında ne yazık ki atlandı. VAR'a bile gidilme ihtiyacı duyulmadı.diye konuştu."Bu sıkıntılı süreçten hep birlikte dayanışma içinde çakacağız. "diye konuştu.BEŞİKTAŞ yönetimi söz verdiği gibi Galatasaray ve Antalyaspor galibiyetlerinin primlerini Yukatel Denizlispor maçı öncesinde futbolcuların hesaplarına yatırdı. Bu moralle sahaya çıkan siyahbeyazlılar, mücadeleyi 1-0 kazanıp çıkışını sürdürdü. Yönetim, Denizlispor galibiyetinin primlerini de dün ödedi. Başkan Ahmet Nur Çebi, Denizlispor maçından sonra soyunma odasına inip futbolcularına, "Siz iyi sonuçlar alın biz de işimizi en iyi şekilde yaparak size destek olalım" mesajını verdi.