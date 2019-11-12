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Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, İzlanda ve Andorra maçları öncesinde basın toplantısında konuştu. İşte Güneş'ten öne çıkan satırbaşları: Buradan alacağımız 1 puanla gruptan çıkmayı garantileyeceğiz ama iki maçta hedefimiz 6 puandır.
Türkiye'yi daha önce mutlu ettiğimiz gibi yine mutlu etmek istiyoruz, herkesin duasını bekliyoruz. İzlanda, 'Bunları yendik yine yeneriz' düşüncesiyle gelecek.
O nedenle şu anda gelinen noktada EURO 2020'nin kaçmaması gerekiyor, hatta kaçmamalı. Tüm takım defansif ve ofansif olarak yüzde 100'le oynamalı.
Maç içinde belki zorluklar çekeceğiz. Gülen taraf olmak için en iyisini yapmalıyız.
TÜRK FUTBOLUNUN GÜZELLİKLERİNİ YANSITACAĞIZ
Türk insanı nasıl bir milli takım istiyor, beklentileri nelerdir? Biz de onların beklentilerine cevap verecek bir takım olmak istiyoruz.
İnşallah Avrupa Şampiyonası'na katılmanın
tecrübesiyle Dünya Kupası'na da katılarak
Türk futbolunun güzelliklerini de ortaya
koyarız. Beşiktaş'ta Avrupa Ligi'nde oynarken, grupta Sporting Lizbon ile oynadığımız maç öncesinde mağlubiyetimiz yoktu. Hatta Lizbon'da 1-0 öndeydik ve sonrasında kaybederek gruptan çıkamadık.
Futbol böyle
bir şey, bunları da gördük. Taraftardaki rahatlık
belki de güvenle alakalı. EURO 2020 gelecek nesillerin önünü açacak.
ÜZÜLMEYİN ŞİMDİLİK GİTMİYORUM!
Geriye dönüp bakmıyorum, geleceğe bakıyorum, geleceği planlıyorum ama geçmişi de bilmekte fayda var. 2022 Dünya Kupası Finali'nde olmak istiyoruz. Ama ondan sonra ne yapacağımla ilgili bir şey söylemedim çünkü yarın ne olacağını ben de bilmiyorum. Milli takım benim ulvi bir duyguyla sahiplendiğim görev oldu. Abdullah hoca (Avcı) da bunu söyledi son basın toplantısında. Biz birlikteyiz... Biraz tartışma seviyesini yaptığımız zaman ülke futbolunun sorunlarını daha iyi aşacağımızı görüyorum. Şimdilik gitmiyoruz...
ALTAY, MİLLİ TAKIMDA EMRE KAMPTA KALIYOR
Rize
kalecisi Gökhan Akkan, yapılan detaylı muayenelerin ardından aday kadrodan çıkarıldı. Bu oyuncunun yerine F.Bahçe kalecisi Altay Bayındır kadroya dahil edildi. Bu arada Güneş, sakat olmasına rağmen Emre'nin kamptan ayrılmayacağını belirtip "Cuma gününden bu yana kampta. Bizimle kalacak" bilgisini verdi. Emre dün, fizyoterapist eşliğinde özel olarak çalıştı.
İZLANDA MAÇINA İNGİLİZ HAKEM TAYLOR ATANDI
A Milli Futbol Takımı'nın perşembe günü İzlanda ile yapacağı karşılaşmayı, İngiliz hakem Anthony Taylor yönetecek. Türk Telekom Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmada, Taylor'un yardımcılıklarını Gary Beswick ve Adam Nunn üstlenecek. 41 yaşındaki hakem bu sezon iki Şampiyonlar Ligi, 11 Premier Lig maçında görev yaptı.