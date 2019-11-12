ize

İZLANDA

TAYLOR

BUGÜN NELER OLDU

Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, İzlanda ve Andorra maçları öncesinde basın toplantısında konuştu. İşte Güneş'ten öne çıkan satırbaşları:Türkiye'yi daha önce mutlu ettiğimiz gibi yine mutlu etmek istiyoruz, herkesin duasını bekliyoruz.O nedenle şu anda gelinen noktada EURO 2020'nin kaçmaması gerekiyor, hatta kaçmamalı.Maç içinde belki zorluklar çekeceğiz. Gülen taraf olmak için en iyisini yapmalıyız.İnşallah Avrupa Şampiyonası'na katılmanıntecrübesiyle Dünya Kupası'na da katılarakTürk futbolunun güzelliklerini de ortayakoyarız.Futbol böylebir şey, bunları da gördük. Taraftardaki rahatlıkbelki de güvenle alakalı.Geriye dönüp bakmıyorum, geleceğe bakıyorum, geleceği planlıyorum ama geçmişi de bilmekte fayda var. 2022 Dünya Kupası Finali'nde olmak istiyoruz. Ama ondan sonra ne yapacağımla ilgili bir şey söylemedim çünkü yarın ne olacağını ben de bilmiyorum. Milli takım benim ulvi bir duyguyla sahiplendiğim görev oldu. Abdullah hoca (Avcı) da bunu söyledi son basın toplantısında. Biz birlikteyiz... Biraz tartışma seviyesini yaptığımız zaman ülke futbolunun sorunlarını daha iyi aşacağımızı görüyorum. Şimdilik gitmiyoruz...kalecisi Gökhan Akkan, yapılan detaylı muayenelerin ardından aday kadrodan çıkarıldı. Bu oyuncunun yerine F.Bahçe kalecisi Altay Bayındır kadroya dahil edildi. Bu arada Güneş, sakat olmasına rağmen Emre'nin kamptan ayrılmayacağını belirtip "Cuma gününden bu yana kampta. Bizimle kalacak" bilgisini verdi. Emre dün, fizyoterapist eşliğinde özel olarak çalıştı.A Milli Futbol Takımı'nın perşembe günü İzlanda ile yapacağı karşılaşmayı, İngiliz hakem Anthony Taylor yönetecek. Türk Telekom Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmada, Taylor'un yardımcılıklarını Gary Beswick ve Adam Nunn üstlenecek. 41 yaşındaki hakem bu sezon iki Şampiyonlar Ligi, 11 Premier Lig maçında görev yaptı.