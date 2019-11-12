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, sakatlığı nedeniyle milli maçlarda oynayamayacak

İngiltere Premier Lig ekiplerinden 'da forma giyen Mısırlı yıldız futbolcu , sakatlığı nedeniyle milli maçlarda forma giyemeyecek.

AA Futbol
Giriş Tarihi: 13.11.2019 00:16
Muhammed Salah, sakatlığı nedeniyle milli maçlarda oynayamayacak

Mısır Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, sağlık kontrolünden geçirilen 27 yaşındaki oyuncunun ayak bileğinde sakatlığa rastlandığı belirtildi.

Salah, Afrika Uluslar Kupası Elemeleri'nde mücadele eden Mısır'ın, 14 Kasım Perşembe günü Kenya ve 18 Kasım Pazartesi günü Komorlar ile yapacağı grup maçlarında forma giyemeyecek.

Salah, Premier Lig'de Liverpool'un sahasında Manchester City'yi 3-1 mağlup ettiği karşılaşmanın 87. dakikasında ayağına aldığı darbeden dolayı oyundan çıkmak zorunda kalmıştı.

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Muhammed Salah, sakatlığı nedeniyle milli maçlarda oynayamayacak
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