Mustafa Cengiz, SABAH'a konuştu: Seçim yok işimizin başındayız!

G.Saray'da yeniden seçim iddiaları gündeme gelirken sarı-kırmızılı yönetim dün toplanıp belirsizliğe son noktayı koydu: Seçim yok... İstanbul Asliye Mahkemesi 4. Hukuk Dairesi, 'seçime gidin' kararı alırken bir mahkeme daha aynı kararı verdi. Fakat şu anda karar süreci devam eden, ibrasızlığa karşı açılan ve tedbir kararı koyulan 7 dava daha var. Başkan Cengiz ve kurmayları bu süreçte istifa edip seçime gitmeye gerek görmezken Başkan dün, "9 kişinin mahkemeye başvurusu var, 2 kişinin kararı çıkmış. Galatasaray'ın menfaatleri seçimi göstermiyor. Ama yarın ne gösterir bilemiyorum" açıklaması ile de noktayı koydu. Başkan Cengiz, yaşanan süreçle ilgili muhalefete de çatarken SABAH'a şunları söyledi: "Bizim yönetimimizi indirmek için kişilere özel mektup gönderiyorlar. Benim ve yönetimimin suçu G.Saray'a hizmet etmek midir? Göreve geldiğimde 2+1 yıllık Avrupa'dan men cezası alacaktık. Yaptığımız mükemmel sunumlarla UEFA ile uzlaştık."

TEŞEKKÜR EDECEKLERİNE...

"Sportif AŞ ciddi zarardaydı, kayyyum atanması söz konusuydu. 2 yıldır kâr ediyoruz, bana ve yönetimime teşekkür edeceklerine 'Sadece 2 yıldır kâr etmişler, ne yapalım' diyorlar! Bunu söyleyenler sanki başka G.Saray'ın üyeleri. Israrla idari ibrasızlığın peşinden koşuyorlar, Adnan Polat olayından sonra 52 hakim oy birliği ile 'idari ibrasızlık yoktur' dedi."

BEN ASLA PES ETMEM!

"Ama bir zihniyet ısrarla siz gidin biz gelelim diyor. Baskılara rağmen ben ve yönetimim çalışmaya tüm hızımızla devam edeceğiz. Benim pes eden bir karakterim yok, gündemimizde de seçim yok. Riva ve Florya projelerinin işlerini toparlamaya çalışıyorum ayrıca bankalarla olan yapılandırma konusu için de uğraşıyorum."