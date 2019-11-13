Aklı orta sahada!

BUGÜN NELER OLDU

Milli Takım'da İzlanda maçı öncesinde orta sahada Emre Belözoğlu ihtimali tamamen ortadan kalktı. Son idmanda deneyimli oyuncu kendisini zorladı ve düz koşu için sahaya çıktı. Ancak henüz 2 tur atılmıştı ki Emre Belözoğlu artık ağrıya dayanamadı ve kenara gelip ağrılarını anlattı. Bu sırada teknik direktör Şenol Güneş'in de gözü kaptanındaydı.Güneş, ilk 11'i kafasında şekillendirse de tek kararsız kaldığı alan orta saha…Ancak yanındaki ihtimaller uzun boyu ve hücuma etkisi ile Okay Yokuşlu ile İzlanda orta sahasının direncini kırabilecek Mahmut Tekdemir!İzlanda maçı öncesinde Ay-yıldızlılarda yüzler gülüyor. Kırmızıbeyazlıların dün yapılan antrenmanında neşeli anlar yaşanırken Şenol Güneş zaman zaman da oyuncularına esprileriyle takıldı…A Milli Takımımızın teknik direktörü Şenol Güneş bugün 19.00'da basının karşısına çıkıyor. Güneş ve Çağlar Söyüncü'nün, İzlanda mücadelesi öncesinde yapacağı basın toplantısı sonrası milliler son idmanını bugün Riva Hasan Doğan Tesisleri'nde saat 19.30'da gerçekleştirecek.