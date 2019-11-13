Futbolda Türkiye-İzlanda rekabeti

A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda yarın İstanbul'da karşılaşacağı İzlanda ile 13. randevuya çıkacak.

Milliler, 11'i resmi biri özel olmak üzere İzlanda ile yaptıkları 12 maçta 8 kez sahadan yenilgiyle ayrıldı. 2 maç beraberlikle sonuçlanırken, ay-yıldızlı ekip 2 karşılaşmada rakibine üstünlük sağladı.

Yedisi İzlanda'da, 5'i Türkiye'de oynanan bu maçlarda İzlanda'nın attığı 23 gole, Türkiye 11 golle yanıt verdi.

İki takım arasında son olarak Haziran 2019'da Reykjavik'te oynanan maçı İzlanda 2-1 kazanmıştı.

- İLK RANDEVU 1980'DE

İlk olarak 24 Eylül 1980'de, 1982 Dünya Kupası Elemeleri'nde İzmir'de karşı karşıya gelen iki ülke A milli takımlarının maçını İzlanda 3-1 kazandı. Bu karşılaşmada millilerin tek golünü, Fatih Terim penaltıdan attı.

Bu maçın rövanşını da 2-0 kaybeden ay-yıldızlılar, 1988'de, 1990 Dünya Kupası Elemeleri'nde rakibiyle 1-1 berabere kalıp rövanşı da 2-1 kaybetti.

İki ülke A milli takımları daha sonra 1991 yılında özel bir maçta karşı karşıya geldi. Maçı İzlanda 5-1 kazandı.

İzlanda ve Türkiye 1996 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde eşleşti. 1994 yılında oynanan ilk maçı 5-0 kazanan milliler, rövanşta ise golsüz berabere kaldı.

- SON DAKİKA GOLÜYLE EURO 2016'YA

İki ülke milli takımları, 2016 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde de aynı grupta yer aldı.

Ay-yıldızlı ekip, Reykjavik'te 9 Eylül 2014'te rakibine 3-0 yenilerek grup maçlarına kötü bir başlangıç yaptı.

Milliler, 13 Ekim 2015'te, gruptaki son maçında Konya'da ağırladığı rakibini son dakikada Selçuk İnan'ın serbest vuruştan attığı golle 1-0 yenerek en iyi grup üçüncüsü olarak final biletini aldı.

- İKİ GALİBİYET DE TÜRKİYE'DE

A Milli Takım, İzlanda karşısında, Türkiye'de oynadığı 5 maçın 2'sini kazanırken, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

İstanbul'da oynadığı 1996 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde rakibini 5-0, 2015'te de Konya'da oynadığı 2016 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde ise 1-0 mağlup etti.

- MAÇLAR

Türkiye ile İzlanda A Milli Futbol Takımları arasında yapılan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Tarih Yer Organizasyon Sonuç 24.09.1980 İzmir Dünya Kupası Elemeleri 1-3 09.09.1981 Reykjavik Dünya Kupası Elemeleri 0-2 12.10.1988 İstanbul Dünya Kupası Elemeleri 1-1 20.09.1989 Reykjavik Dünya Kupası Elemeleri 1-2 17.07.1991 Reykjavik Özel 1-5 12.10.1994 İstanbul Avrupa Şampiyonası Elemeleri 5-0 11.10.1995 Reykjavik Avrupa Şampiyonası Elemeleri 0-0 09.09.2014 Reykjavik Avrupa Şampiyonası Elemeleri 0-3 13.10.2015 Konya Avrupa Şampiyonası Elemeleri 1-0 09.10.2016 Reykjavik Dünya Kupası Elemeleri 0-2 06.10.2017 Eskişehir Dünya Kupası Elemeleri 0-3 11.06.2019 Reykjavik Avrupa Şampiyonası Elemeleri 1-2

Not: Maç sonuçları, ilk takım Türkiye olarak yazılmıştır.