Hepinize helal olsun

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde okuyan geleceğin bilim insanları, futbol dünyasının 5 önemli ismi sayesinde büyük eğitim desteği aldı. Werder Bremen'de forma giyen Nuri Şahin, Medipol Başakşehir'de oynayan Mehmet Topal, kariyerini Celta Vigo'da sürdüren Okay Yokuşlu, Real Valladolid'de görev yapan Enes Ünal ve Fenerbahçe Yardımcı Antrenörü Volkan Demirel
, tıp öğrencilerine destek vermek için bir araya geldi. Yapılan bağışlar ile tıp fakültesinin 50 öğrencisine 1 yıllık burs fonu sağlandı.
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sait Gönen, yaptıkları bağış nedeniyle futbolculara teşekkür etti.