Hepinize helal olsun

BUGÜN NELER OLDU

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde okuyan geleceğin bilim insanları, futbol dünyasının 5 önemli ismi sayesinde büyük eğitim desteği aldı., tıp öğrencilerine destek vermek için bir araya geldi.Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sait Gönen, yaptıkları bağış nedeniyle futbolculara teşekkür etti.