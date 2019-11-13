Son dakika haberi: Türkiye A Milli Futbol Takımı'nda Cenk Tosun şoku

Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu 9. maçında İzlanda ve 10. maçında Andorra ile oynayacağı maçlarda 28 yaşındaki forvet Cenk Tosun sakatlığı sebebiyle forma giyemeyecek. İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton'da forma giyen Cenk Tosun, A Milli Takım'ın Arnavutluk ile oynadığı maçın son saniyelerinde attığı golle Türkiye'ye 3 puan kazandıran isim olmuştu.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunana A Milli Takım teknik direktörü Şenol Güneş sakatlığı doğruladı ve şu ifadeleri kullandı: "Evet sakatlığı var. Maalesef üzüntü verici bir olay. Kendini iyi de hazırlamıştı ama futbol böyle bir şey, bazen düşündüğünüz gibi gelişmiyor hadiseler. Elimizde olan tüm oyunculara en iyisini yapacağımızı düşünüyoruz, kimsenin endişesi olmasın."

Bu sezon İngiliz ekibiyle 5 maçta görev alan Tosun, 1 gol atıp 2 asist yaptı.

Cenk Tosun, A Milli Takım formasıyla çıktığı 42 maçta 16 gol atma başarısı gösterdi.

28 yaşındaki oyuncu Güneş'in, İzlanda ve Andorra maçları aday kadrolarında yer almıştı.