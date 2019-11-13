Trabzonspor gururlu

Altyapı yatırımlarının tartışıldığı dönemde kendi bünyesinden çıkardığı isimleri birer birer parlatan Trabzonspor, bu alanda Süper Lig'in en iyisi oldu. Uluslararası Spor Çalışmaları Merkezi'nin verilerine göre,
2019 yılında 5 Büyük Lig
(İspanya, İngiltere, İtalya, Almanya, Fransa) ve Süper Lig'de
yer alan 116 takımın kendi yetiştirdiği isimlere verdiği sürelerde bordo-mavililer, 17.7'lik
oranıyla 22.
sırada yer aldı ve ligimizin bu alandaki lider ekibi oldu. Listede G.Birliği 25'inci (17.1), Antalyaspor (9.8) ise 48. basamakta yer buldu.
3 BÜYÜKLER DÖKÜLDÜ
Beşiktaş
, yüzde 3,6'lık oranıyla 73. olurken, Galatasaray
0.1 ile 93. basamakta kaldı. Altyapı oyuncularına hiç süre vermeyen Fenerbahçe ise dibi gördü.
TFF GEREĞİNİ YAPMALI
Kulübün ekonomik durumu hakkında açıklama yapan Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, futbolun marka değeri için de TFF'ye çağrıda bulundu. 40 milyon Euro'luk kadro maliyetini 13 milyon Euro'ya çektiklerini belirten Ağaoğlu, "Son kadroyla 20 milyon Euro sınırı koyduk. Geçen sene 14 milyon Euro'luk oyuncu satıp, sadece 3 milyon harcadık. Futbolun marka değerini koruyacak en baştaki kurum TFF. Bu sorumluluğu göstermeleri gerek.
Herhalde bu sportmenlik dışı bir konuşma değildir!" dedi.
FIRTINA PARA BASIYOR
Trabzonspor
, geride kalan sezon maç günü, naklen yayın ve ticari gelirlerini yüzde 55 artırdı. 2017- 2018 sezonunda 205.5 milyon lira olan maç günü, naklen yayın ve ticari gelirleri toplamının, 2018-2019 futbol sezonu sonunda yüzde 55 artışla 318.3 milyon Türk Lirası'na çıktığı açıklandı.