Trabzonspor gururlu

rabzonspor

BUGÜN NELER OLDU

Altyapı yatırımlarının tartışıldığı dönemde kendi bünyesinden çıkardığı isimleri birer birer parlatan Trabzonspor, bu alanda Süper Lig'in en iyisi oldu.2019 yılında(İspanya, İngiltere, İtalya, Almanya, Fransa) veyer alan 116 takımın kendi yetiştirdiği isimlere verdiği sürelerde bordo-mavililer,oranıylasırada yer aldı ve ligimizin bu alandaki lider ekibi oldu. Listede G.Birliği 25'inci (17.1), Antalyaspor (9.8) ise 48. basamakta yer buldu., yüzde 3,6'lık oranıyla 73. olurken,0.1 ile 93. basamakta kaldı.Kulübün ekonomik durumu hakkında açıklama yapan Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, futbolun marka değeri için de TFF'ye çağrıda bulundu. 40 milyon Euro'luk kadro maliyetini 13 milyon Euro'ya çektiklerini belirten Ağaoğlu, "Son kadroyla 20 milyon Euro sınırı koyduk. Geçen sene 14 milyon Euro'luk oyuncu satıp, sadece 3 milyon harcadık.Herhalde bu sportmenlik dışı bir konuşma değildir!" dedi., geride kalan sezon maç günü, naklen yayın ve ticari gelirlerini yüzde 55 artırdı. 2017- 2018 sezonunda 205.5 milyon lira olan maç günü, naklen yayın ve ticari gelirleri toplamının, 2018-2019 futbol sezonu sonunda yüzde 55 artışla 318.3 milyon Türk Lirası'na çıktığı açıklandı.