Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Türkiye - İzlanda maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Türkiye - İzlanda maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu 9. maçında İstanbul'da İzlanda ile karşılaşacak. Ay-yıldızlı ekibin bu mücadelede alacağı puan ya da puanlar EURO 2020'ye katılmasını sağlayacak. Peki Türkiye - İzlanda maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İşte detaylar...

AA Futbol Giriş Tarihi: 13.11.2019 11:35 Güncelleme Tarihi: 13.11.2019 11:37