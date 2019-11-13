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Türkiye İzlanda milli maçı ne zaman, hangi tarihte? , saat kaçta başlayacak?

A Milli Futbol takımımız Avrupa Şampiyonası H Grubu’nda oldukça kritik bir karşılaşmaya çıkmaya hazırlanıyor. Fransa ile liderlik mücadelesi verdiğimiz grupta 8 maçta 6 galibiyetimiz bulunuyor. Futbolseverler bu karşılaşma öncesinde ‘’ aratmasında bulunuyorlar. Perşembe günü oynanacak karşılaşmadan bir puan çıkarmamız dâhilinde Andorra maçı öncesinde gruplardan çıkmayı garantileyeceğiz. Peki, ‘Türkiye İzlanda maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak’ Sabah.com.tr olarak Türkiye İzlanda maçının ne zaman oynanacağını ve karşılaşma ile ilgili yayın bilgilerini haberimizin içerisinde derledik…

Giriş Tarihi: 13.11.2019 09:14 Güncelleme Tarihi: 13.11.2019 09:14
Türkiye İzlanda milli maçı ne zaman, hangi tarihte? Türkiye İzlanda maçı hangi kanalda, saat kaçta başlayacak?

A Milli Futbol Takımız, Avrupa Şampiyonası H Grubu'nda İzlanda ile karşı karşıya gelecek. Grupta 8 maçta 6 galibiyeti bulunan milli takımımız averaj ile Fransa'nın önünde bulunuyor. İzlanda ile oynanacak mücadele öncesi futbolseverler ', ne zaman ve hangi kanalda' aratmasını yapıyorlar. Kritik mücadeleden en az 1 puan çıkarmamız dâhilinde grup aşamasında 1 maç kala Avrupa Şampiyonası'na katılmayı garantileyeceğiz. Peki, oynanacak? , saat kaçta? Sabah.com.tr olarak bu soruların yanıtlarını sizler için hazırladık…

TÜRKİYE İZLANDA MAÇI NE ZAMAN? TÜRKİYE İZLANDA MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Türkiye İzlanda maçının saati, tarihi ve kanalını haberimiz içerisinden öğrenebilir, karşılaşma ile ilgili bilgilere ulaşabilirsiniz…

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