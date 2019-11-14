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Başkan Erdoğan milli takımı yalnız bırakmadı

A Milli Futbol Takımı’nın İzlanda ile karşı karşıya geldiği mücadeleyi Cumhurbaşkanı ve beraberindeki heyet tribünden takip etti.

İHA Futbol
Giriş Tarihi: 14.11.2019 20:48 Güncelleme Tarihi: 14.11.2019 20:49
Başkan Erdoğan milli takımı yalnız bırakmadı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2020 Avrupa Şampiyonası'na katılma yolunda kritik önem taşıyan İzlanda maçında millileri yalnız bırakmadı.

Erdoğan, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu 9. maçında Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde oynanan Türkiye-İzlanda mücadelesinde tribündeki yerini alarak millilere destek oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir ve Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz de eşlik etti.

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Başkan Erdoğan milli takımı yalnız bırakmadı
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