Çağlar Söyüncü, Merih Demiral'ın golü engellediği pozisyonu değerlendirdi

İzlanda ile 0-0 berabere kalarak 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'na (EURO 2020) katılmayı son maçlar öncesinde garantileyen A Milli Takımı'nın savunma oyuncularından Çağlar Söyüncü, grup maçlarının başından bu yana inandıkları şampiyonaya katılmayı başardıkları için çok mutlu olduklarını söyledi.

Türk Telekom Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Çağlar, "Hocamızla, yeni bir başlangıç yaptık. Başladığımızdan beri 2020'ye inanıyorduk. Rakibimiz Fransa maçını oynayacak. Buraya kadar getirmişken lider gitmek istiyorduk. Biz bir maçımız daha olduğundan dolayı kutlayamayacağız. Ama halkımız kutlasın. Bizi her zaman destekledir, onlara teşekkür ediyorum. Güzel bir maç oldu. Onlar için de bizim için de son maçtı. Son bir maçımız kaldı ondan sonra yavaştan hazırlıklarımızı tamamlayacağız. Biz burada 3 puan alıp devam etmek isterdik ama 0-0 oldu. Hayırlısı böyleymiş. Önemli olan oraya gitmek. Favori İzlanda, Fransa olarak gözüküyordu. Ama biz en baştan beri inanıyorduk. Çok şükür başardık." ifadelerini kullandı.

Çağlar, Avrupa Şampiyonası ile ilgili gelen bir soru üzerine "Gruplar nasıl olacak fikrim yok ama biz kendi aramızda da konuşuyoruz. Biz sadece futbol oynamaya çalışıyoruz. Sonuçlar zaten ortada. Ekstra bir rakibimiz yok. Hayırlı olsun ülkemize. İnşallah iyi sonuçlar alıp döneriz." diye konuştu.

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"Vatanı korur gibi..."

Genç futbolcu, İzlanda'nın 82. dakikada yakaladığı gol pozisyonuyla ilgili olarak ise "82. dakikada bir takım ruhu, takım arkadaşlığı, orada vatanı korur gibi elimizden geldiğince savuşturmaya çalıştık o pozisyonu. Halkımıza teşekkür ederim. Biz ikinci maçtan dolayı kutlamayacağız. Onlar her zaman yanımızda. Onların desteği bizi çok mutlu ediyor. İnşallah daha iyi olacağız." şeklinde konuştu.