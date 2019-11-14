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: Bu takımın parçası olmak büyük bir şeref

kaptanı , İzlanda ile golsüz berabere kaldıp 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'na katılmayı garantiledikleri müsabakanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

DHA Futbol
Giriş Tarihi: 14.11.2019 23:26
Emre Belözoğlu: Bu takımın parçası olmak büyük bir şeref

Hep beraber mücadele ettiklerini söyleyen Emre Belözoğlu, şu ifadeleri kullandı: "Üzerimizde milli takım forması varken, o duygularla buraya geliyorsunuz. İnşallah Avrupa'ya gitmek bana da nasip olur. Bu takımın içerisinde olmak, bu takımın parçası olmak benim için büyük bir şeref. Bütün arkadaşlarımı tebrik ediyorum. İzlanda'dan çok daha iyi bir takım olduğumuzu gösterdik. Oynamadan çok fazla konuşmayayım. Bu takımın en büyük gücü halkımızın duası, oyuncularımız da emek gösterdi. Ülkemiz, takımımızın etrafında güzel bir sinerji oluşturdu. Takım içerisinde iyi oyuncuların olması bize bunu getirdi. Biraz ağrım var, hoca ile konuşacağız. Buradan ayrılacak mıyız, yoksa devam mı edeceğiz diye."

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Emre Belözoğlu: Bu takımın parçası olmak büyük bir şeref
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