Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > Fenerbahçe'de kulübe hayal kırıklığı yarattı

'de kulübe hayal kırıklığı yarattı

'de oyuna sonradan girenler beklentiyi karşılayamadı. , 12 farklı futbolcusunu yedek güç olarak sahaya sürdü ancak bunların 11'i ne gol ne de asist olarak skora katkı veremedi.

Giriş Tarihi: 14.11.2019
Fenerbahçe'de kulübe hayal kırıklığı yarattı

Fenerbahçe'nin yedek kulübesi, teknik direktör Ersun Yanal'ın beklentilerine ilaç olmadı… Süper Lig'de geride kalan 11 haftalık periyotta Yanal, 12 futbolcusunu sonradan oyuna soktu. 11 isim ne gol ne asist olarak skora katkı veremedi. Sadece Ferdi Kadıoğlu, Gaziantep'e gol attı, Başakşehir maçında da takıma asistle katkı verdi. Bu durum kulübeden gelen oyuncuların oyuna olan katkısını tartışılır hale getirdi.

ARTIK KADROYA BİLE GİREMİYOR

Ferdi Kadıoğlu takımdaki sakat ve cezaların tamamlanmasının ardından kadroya alınmamaya başladı. Son olarak U19 maçında kırmızı kart gören genç oyuncu, cezalı olduğu için son 2 maçta kadroya giremedi. Ferdi'nin devre arasında kiralanacağı gelen bilgiler arasında.

VEDAT, GARRY GİBİ OLMASIN!

Kasımpaşa maçında ayak beliğinde burkulma olan ve bu nedenle Kosova Milli Takım kadrosundan da çıkarılan Vedat Muriqi'in tedavisine başlandı. 25 yaşındaki oyuncunun sahalara ne zaman döneceği konusunda net bir açıklama yapılmadı. Vedat, takım arkadaşı Garry Rodrigues'le birebir aynı sakatlığı yaşarken, Yeşil Burun Adalı futbolcunun takıma dönmesi 1 ayı bulmuştu. Vedat Muriqi'in dönüş süresinin daha da kısa olması için sağlık heyet yoğun mesai yapıyor.

PEREİRA'YA 8 AY HAPİS CEZASI

Vitor Pereira, 2016'da F.Bahçe'ye gelmeden önce görev yaptığı Olympiakos'ta neden olduğu saha olayları nedeniyle 8 ay hapis cezasına çarptırıldı. Portekizli teknik adam, 2015'te Panathinaikos ile oynanan maçta rakip taraftarların bulunduğu tribüne giderek 'gelin' işareti yapmış, sahaya inen taraftar da sahada terör estirmişti. Mahkeme, teknik adamın bu hareketi için 8 ay hapis cezasına hükmetti. Cezanın şartlı tahliyeye tabi olduğu belirtildi.

Fenerbahçe için flaş iddia! Devre arası ve sezon sonunda 10 yolcu...

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
Goller Cepte
Goller Cepte
ARKADAŞINA GÖNDER
Fenerbahçe'de kulübe hayal kırıklığı yarattı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN