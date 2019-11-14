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İngiliz devinin gözlemcisi için Türkiye - İzlanda maçında!

'nın H Grubu'nda turnuvaya katılmayı garantilemek için İzlanda ile karşılaşacağı karşılaşmna öncesi İngiliz devinin, Leicester City formasıyla İngiltere Premier Lig'in en önemli savunma oyuncuları arasına giren 23 yaşındaki stoper için, Türk Telekom Stadyumu'na gözlemci gönderdiği öğrenildi.

Giriş Tarihi: 14.11.2019 19:07 Güncelleme Tarihi: 14.11.2019 19:07
İngiliz devinin gözlemcisi Çağlar Söyüncü için Türkiye - İzlanda maçında!

H Grubu'nda , İzlanda'yı konuk ediyor. A Milli Takım'ın beraberlik veya galibiyet alması halinde 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'na katılmayı garantileyeceği maç öncesinde İngiliz futbolunun köklü kulübünün, Leicester City formasıyla başarılı bir sezon geçiren ve İngiltere'de adından en çok söz ettiren stoperlerden olan 'nün performansını yerinde takip etmek üzere Türk Telekom Stadyumu'na gözlemci gönderdiği öğrenildi.

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İngiliz devinin gözlemcisi Çağlar Söyüncü için Türkiye - İzlanda maçında!
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