İngiliz devinin gözlemcisi Çağlar Söyüncü için Türkiye - İzlanda maçında!

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda Türkiye A Milli Futbol Takımı, İzlanda'yı konuk ediyor. A Milli Takım'ın beraberlik veya galibiyet alması halinde 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'na katılmayı garantileyeceği maç öncesinde İngiliz futbolunun köklü kulübünün, Leicester City formasıyla başarılı bir sezon geçiren ve İngiltere'de adından en çok söz ettiren stoperlerden olan Çağlar Söyüncü'nün performansını yerinde takip etmek üzere Türk Telekom Stadyumu'na gözlemci gönderdiği öğrenildi.