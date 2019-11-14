Türkiye İzlanda maçı TRT 1 canlı izle! EURO 2020 Türkiye İzlanda Milli maçı ne saat kaçta? Buradan canlı İzle!

Bu akşam A Milli Futbol Takımımız UEFA EURO 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemelerinde destan daha yazmak için yeşil sahalara çıkıyor. İstanbul Türk Telekom Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma TRT 1 ile canlı izlenebilecek. Maça sayılı saatler kala teknik Direktör Şenol Güneş'in belirlediği ilk 11 konuşulurken, heyecan dolu karşılaşma için nefesler tutuldu. Milli maç öncesi ''Türkiye İzlanda maçı hangi kanalda'' sorusu en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Türkiye İzlanda maçı canlı izle seçeneğine haberimizden ulaşabilirsiniz.

TÜRKİYE İZLANDA MAÇI HANGİ KANALDA, NE ZAMAN, SAAT KAÇTA YAYINLANACAK?

14 Kasım Perşembe günü saat 20:00'da başlayacak maç öncesi heyecan dorukta! H grubunda lider durumda olan A Milli Futbol Takımımız bu maçı da kazanarak bir üst tura yükselmenin planlarını yapıyor. Türk Telekom Stadyumu'nda oynanacak maçın yayın kanalı bilgilerini sabah.com.tr'den öğrenebilirsiniz.

TÜRKİYE İZLANDA MİLLİ MAÇI CANLI İZLE

Maç saatinin başlaması ile birlikte ekranları başında olmayan futbol severler Türkiye İzlanda maçı canlı izle seçeneğine de buradan ulaşabilecekler.

İşte maç ile ilgili detaylar...