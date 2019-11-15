Ay-Yıldız'a selam dur Avrupa

ONUNLA HEP 'GÜNEŞ'Lİ GÜNLER
Milli Futbol Takımımızı Güney Kore ve Japonya'nın ortaklaşa düzenlediği 2002 Dünya Kupası'nda 3. yaparak ülkemize futbolda en büyük başarıyı getiren Şenol Güneş, ikinci döneminde de Ay-Yıldızlılar'ı Avrupa Şampiyonası'na götürmesini bildi. Bu dönemde Güneş yönetiminde 11 maça çıkan Milliler, 8 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi alarak
, grup maçları bitmeden şampiyonaya gitmeyi başardı.
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Türkiye, Şenol Güneş göreve geldikten sonra oynadığı 11 maçın sekizinde gol yemedi.
2. GÜNEŞ DÖNEMİ
İzlanda 0-0
Fransa (d) 1-1
Arnavutluk 1-0
Moldova (d) 0-4
Andorra 1-0
İzlanda (d) 2-1
Fransa 2-0
Özbekistan 2-0
Yunanistan 2-1
Moldova 4-0
Arnavutluk (d) 0-2
YİNE GÜNLERDEN 14 KASIM…
Tarih 14 Kasım 2001… Şenol Güneş yönetimindeki Milli Takımımız, play-off baraj maçında Avusturya'yı 5-0 mağlup edip, 48 yıl aradan sonra Dünya Kupası finallerine katılmaya hak kazanıyor… 18 senenin ardından tarih bir kez daha 14 Kasım… Milliler yine Şenol Güneş yönetimde… Bu kez yolculuğun adresi 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası…
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Milli Takım tarihinde ilk kez son maç öncesi finallere gitmeyi garantiledi.
AYAKBASTI PARASI 9.25 MİLYON EURO
UEFA, Avrupa Futbol Şampiyonası Finalleri'ne katılacak takımlara toplamda 370 milyon Euro dağıtacak. Türkiye katılımcı ülke olarak 9 milyon 250 bin Euro ayakbastı parası alacak. Turnuvanın şampiyonluk ödülü ise 34 milyon Euro.
İŞTE EURO 2020'NİN PARA ÖDÜLLERİ
Katılım ücreti 9.25 milyon Euro
Beraberlik 750 bin Euro
Galibiyet 1.5 milyon Euro
Son 16 turu 2 milyon Euro
Çeyrek final 4 milyon Euro
Yarı final 5.5 milyon Euro
Final 10 milyon Euro
Şampiyonluk 34 milyon Euro
HOROZ GEÇ ÖTTÜ
Fransa, sahasında zorlansa da Moldova'yı 2-1 yenip liderliği ele geçirdi. Horozlar'ın gollerini Varane ve Giroud attı.