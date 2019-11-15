Ay-Yıldız'a selam dur Avrupa

EURO

EURO

2020'NİN

BUGÜN NELER OLDU

Milli Futbol Takımımızı Güney Kore ve Japonya'nın ortaklaşa düzenlediği 2002 Dünya Kupası'nda 3. yaparak ülkemize futbolda en büyük başarıyı getiren Şenol Güneş, ikinci döneminde de Ay-Yıldızlılar'ı Avrupa Şampiyonası'na götürmesini bildi., grup maçları bitmeden şampiyonaya gitmeyi başardı.Türkiye, Şenol Güneş göreve geldikten sonra oynadığı 11 maçın sekizinde gol yemedi.İzlanda 0-0Fransa (d) 1-1Arnavutluk 1-0Moldova (d) 0-4Andorra 1-0İzlanda (d) 2-1Fransa 2-0Özbekistan 2-0Yunanistan 2-1Moldova 4-0Arnavutluk (d) 0-2Tarih 14 Kasım 2001… Şenol Güneş yönetimindeki Milli Takımımız, play-off baraj maçında Avusturya'yı 5-0 mağlup edip, 48 yıl aradan sonra Dünya Kupası finallerine katılmaya hak kazanıyor… 18 senenin ardından tarih bir kez daha 14 Kasım… Milliler yine Şenol Güneş yönetimde… Bu kez yolculuğun adresi 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası…Milli Takım tarihinde ilk kez son maç öncesi finallere gitmeyi garantiledi.UEFA, Avrupa Futbol Şampiyonası Finalleri'ne katılacak takımlara toplamda 370 milyon Euro dağıtacak. Türkiye katılımcı ülke olarak 9 milyon 250 bin Euro ayakbastı parası alacak. Turnuvanın şampiyonluk ödülü ise 34 milyon Euro.Katılım ücreti 9.25 milyon EuroBeraberlik 750 bin EuroGalibiyet 1.5 milyon EuroSon 16 turu 2 milyon EuroÇeyrek final 4 milyon EuroYarı final 5.5 milyon EuroFinal 10 milyon EuroŞampiyonluk 34 milyon EuroFransa, sahasında zorlansa da Moldova'yı 2-1 yenip liderliği ele geçirdi. Horozlar'ın gollerini Varane ve Giroud attı.