Bu çocuğa iyi bakmalıyız

BUGÜN NELER OLDU

Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, maç sonrası basın mensupları tarafından ayakta alkışlanırken konuşmasınasözleriyle başladı. Mart'tan bugüne kadar 9 ay geçtiğini belirten Güneş, "Tabiri caizse biz de 9 doğurduk. Sonuçta çocuk oldu. Bu çocuğa iyi bakmalı ve büyütmeliyiz. Avrupa Şampiyonası'na katılacağız mutluyuz. Tabii ki, grup birinciliğini de isteriz ama ikinci olmak da problem değil.Hep kazanarak gelişemezsiniz. Bizim için asıl hedef Dünya Kupası" dedi. Maçın ardından terden su içinde kaldığını ve soyunma odasının havasız olduğunu dile getiren Güneş,ifadelerini kullandı.