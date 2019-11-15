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Bu çocuğa iyi bakmalıyız

Milli Takım Teknik Direktörü , “9 ayda 9 doğurduk. Sonunda çocuk oldu” dedi ve ekledi: Asıl hedef Dünya Kupası

Giriş Tarihi: 15.11.2019
Bu çocuğa iyi bakmalıyız
Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, maç sonrası basın mensupları tarafından ayakta alkışlanırken konuşmasına "En güzel günler hepimizin, ülkemizin olsun. Kazanmak güzel, paylaşmak daha güzel" sözleriyle başladı. Mart'tan bugüne kadar 9 ay geçtiğini belirten Güneş, "Tabiri caizse biz de 9 doğurduk. Sonuçta çocuk oldu. Bu çocuğa iyi bakmalı ve büyütmeliyiz. Avrupa Şampiyonası'na katılacağız mutluyuz. Tabii ki, grup birinciliğini de isteriz ama ikinci olmak da problem değil. EURO 2020 çocuklarımız için bir imtihan olacak, bir de kaybetmeyi öğrenecekler. Hep kazanarak gelişemezsiniz. Bizim için asıl hedef Dünya Kupası" dedi. Maçın ardından terden su içinde kaldığını ve soyunma odasının havasız olduğunu dile getiren Güneş, "Cumhurbaşkanımız bizimle birlikte bekledi. Kendisine teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.
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Bu çocuğa iyi bakmalıyız
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