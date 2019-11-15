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Nuri Şahin'den çarpıcı açıklamalar: Belki şimdi milli takımda kaptanlık yapıyordum

Almanya 1. Futbol Ligi (Bundesliga) ekiplerinden Werder Bremen'de forma giyen ski milli futbolcu Nuri Şahin, katıldığı panelde konuştu. Futbol sonrası kariyer planlamasından bahseden ve teknik direktörlük yaptığını söyleyen Şahin, milli takım kariyeriyle ilgili olarak da çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Giriş Tarihi: 15.11.2019 20:23 Güncelleme Tarihi: 15.11.2019 20:37
Nuri Şahin'den çarpıcı açıklamalar: Belki şimdi milli takımda kaptanlık yapıyordum

tarafından yapılan son dakika açıklamalarına göre yurdun bazı bölgelerinde kuvvetli sağanak yağış ile birlikte yer yer gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Günlük olarak hava durumu tahminleri yayımlayarak kamuoyuyla paylaşan Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) sağanak yağışın kuvvetli olarak geleceği o illeri de tek tek açıkladı. Diğer yandan yarın için sevdikleri, dostlarıyla plan yapmak isteyenler, yoğun şekilde arama motorlarında yarın hava nasıl olacak? sorularıyla merakla araştırmalarını sürdürüyor. Peki, yarın hava nasıl olacak? İşte 16 Kasım Meteoroloji Genel Müdürlüğü verileriyle en güncel hava durumu tahminleri…

YARIN HAVA NASIL OLACAK? (16 KASIM CUMARTESİ)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yayımlanan hava durumu tahmini verilerine göre yarın havanın nasıl olacağına ilişkin tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz…

İşte detaylar;

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Nuri Şahin'den çarpıcı açıklamalar: Belki şimdi milli takımda kaptanlık yapıyordum
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