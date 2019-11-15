Şimdilik seçim yok!

BUGÜN NELER OLDU

Galatasaray camiasının gözü dün 14. Asliye Hukuk Mahkemesi'ndeki duruşmadaydı. Mali genel kurulda yönetimin idari açıdan ibra edilmemesinin ardından başlayan süreçte dün dava günüydü. Yönetimin aldığı,dava dosyasının bilirkişiye gönderilmesine karar verildi.Dava sonrasında G.Saray'ı temsil eden avukat Ömer Faruk Kırbıyık süreci yorumladı. Seçimle gelenin seçimle gitmesinin gerektiğinin altını çizen Kırbıyık, "Kronik biz sorunu çözmek için davayı açtık. Mahkeme tedbir kararının devamına karar vererek tedbirin devamını sağmamış oldu. G.Saray seçim kararı almak zorunda değil" derken