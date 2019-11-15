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Şimdilik yok!

ve yönetimi görevine devam ediyor... 14. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen idari ibrasızlığa yönelik açılan tedbir davası 21 Şubat 2020'ye ertelendi

Giriş Tarihi: 15.11.2019
Şimdilik seçim yok!
Galatasaray camiasının gözü dün 14. Asliye Hukuk Mahkemesi'ndeki duruşmadaydı. Mali genel kurulda yönetimin idari açıdan ibra edilmemesinin ardından başlayan süreçte dün dava günüydü. Yönetimin aldığı, mevcut yönetimin devam etmesine ilişkin tedbir kararında taraflar sulh yoluna gitmeyince dava dosyasının bilirkişiye gönderilmesine karar verildi. Başkan Cengiz şimdilik göreve devam ederken duruşma 21 Şubat 2020'ye ertelendi.

BAŞKAN MUSTAFA CENGİZ SEÇİME GİREBİLİR
Dava sonrasında G.Saray'ı temsil eden avukat Ömer Faruk Kırbıyık süreci yorumladı. Seçimle gelenin seçimle gitmesinin gerektiğinin altını çizen Kırbıyık, "Kronik biz sorunu çözmek için davayı açtık. Mahkeme tedbir kararının devamına karar vererek tedbirin devamını sağmamış oldu. G.Saray seçim kararı almak zorunda değil" derken Başkan Cengiz'in de seçim olması halinde aday olabileceğini açıkladı.
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