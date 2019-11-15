Taraftarı üzdüm onları mutlu edeceğim

BUGÜN NELER OLDU

Transferi ile dünya gündemine oturan Radamel Falcao, sakatlığı sonrasında ise katkısı ile sınıfta kaldı. Başkan Mustafa Cengiz'in "Çok namuslu çocuk, çok çalışıyor geri dönmek için" dediği Kolombiyalı yıldız geri dönüşünün sinyallerini ise sosyal medyadan verdi. Antrenman görüntülerini paylaşan Falcao, yakın çevresine de sık sık günah çıkarıyor. 33 yaşındaki oyuncu "Taraftarı çok üzdüm, çok çalışıyorum, tedavimi tamamlayıp gollerimle onları mutlu edeceğim" dedi. Sağlık heyetinin de kendisi için yaptıklarına teşekkür eden deneyimli oyuncu, "Teknik direktör Fatih Terim, antrenörler ve tabii ki sağlık heyeti… Onlar benim için çok çalıştılar ve onları da mutlu etmek için en iyi şekilde hazırlanıyorum. Eskisinden daha iyi performans ile döneceğim" ifadeleri ile içini döktü.