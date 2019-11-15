Tebrikler Türkiye’m

ERDOĞAN'DAN

BUGÜN NELER OLDU

ABD'ye yaptığı ziyaretin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, milli takımı da yalnız bırakmadı. Bitiş düdüğü ile birlikte büyük sevinç yaşayan Başkan Erdoğan, sosyal medya hesabından,mesajıyla 81 milyonun coşkusuna tercüman oldu. Maçın ardından soyunma odasına giderek takıma ve teknik heyete bizzat hitap eden Başkan Erdoğan şunları söyledi:Önümüzde Andorra maçı var. Fransa ile liderlik için yarışıyoruz.Başta Şenol Hocamızı ve teknik kadroyu, sporcuları, federasyon başkan ve yönetimini tebrik ediyorum.Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da Millileri kutlarkendedi.Başkan Recep Tayyip Erdoğan, soyunma odasına giderek Şenol Güneş ve futbolcuları tek tek kutladı. TFF Başkanı Nihat Özdemir, "Bu takım, bu jenerasyon, Şenol hocanın teknik direktörlüğünde Avrupa'daki şampiyonada çok başarılı olacaktır" diye konuştu.AMERIKA Birleşik Devletleri'ne yaptığı ziyaret sonrasında Türkiye'ye dönen Cumhurbaşkanı Erdoğan ayağının tozuyla stada geldi ve milli takıma büyük destek verdi. Stada girdiği anda taraftarlar, Erdoğan'a yönelik tezahüratlar ve sevgi gösterileri yaparken bol bol da fotoğrafını çektirdiler. Erdoğan, tribünlerin ilgisine selamla karşılık verdi. Maçın ardından, tebrikleri de kabul eden Başkan Erdoğan, sonrasında da soyunma odasına indi...