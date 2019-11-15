Vedat’ın gidişi prosedür!

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Fenerbahçe'nın Vedat Muriqi'i Kosova Milli Takımı'na gönderdiği ancak sakatlığı nedeniyle Türkiye'ye dönmesi üzerine sağlık heyetine yoğun eleştiri gelmişti. Sarı-lacivertli kulüp dün bir açıklama yaparak, milli takıma seçilen oyuncuların sakatlıkları olsa da UEFA prosedürü gereği gitmek zorunda olduğunu belirtti. Başarılı golcünün sakatlığının gitmeden milli takıma bildirildiği açıklanırken, Kosovalı yetkililerin de prosedür gereği kendilerinin bakıp duruma göre karar vermek istedikleri ifade edildi. Bu arada Vedat dün sahaya indi ve bireysel olarak çalışmalara başladı