Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > Vedat’ın gidişi prosedür!

Vedat’ın gidişi prosedür!

Giriş Tarihi: 15.11.2019
Vedat’ın gidişi prosedür!
Fenerbahçe'nın Vedat Muriqi'i Kosova Milli Takımı'na gönderdiği ancak sakatlığı nedeniyle Türkiye'ye dönmesi üzerine sağlık heyetine yoğun eleştiri gelmişti. Sarı-lacivertli kulüp dün bir açıklama yaparak, milli takıma seçilen oyuncuların sakatlıkları olsa da UEFA prosedürü gereği gitmek zorunda olduğunu belirtti. Başarılı golcünün sakatlığının gitmeden milli takıma bildirildiği açıklanırken, Kosovalı yetkililerin de prosedür gereği kendilerinin bakıp duruma göre karar vermek istedikleri ifade edildi. Bu arada Vedat dün sahaya indi ve bireysel olarak çalışmalara başladı
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
Goller Cepte
Goller Cepte
ARKADAŞINA GÖNDER
Vedat’ın gidişi prosedür!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN