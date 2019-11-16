Almanlardan kirli taktik

BUGÜN NELER OLDU

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Andorra maçı öncesi Emre Belözoğlu, Burak Yılmaz, Cengiz Ünder, Cenk Tosun, Çağlar Söyüncü, Efecan Karaca, İrfan Can Kahveci, Mahmut Tekdemir ve Mert Günok'u kadrodan çıkardı. Bu isimlerin yerine isetakıma dahil etti. Andorra maçında Ümitler'e şans verecek olan Şenol Güneş,Sassuolo'da forma giyen Viyana doğumlu 20 yaşındaki Mert Müldür'ü Avusturya; Schalke'de oynayan 19 yaşındaki Ahmed Kutucu'yu ise Almanya kendi milli takımlarına kazandırmak istiyordu.Öte yandan Ahmed Kutucu için Almanların oynadığı kirli oyun ortaya çıktı. Almanya Futbol Federasyonu ve Schalke'nin Ahmed'i telefonla arayarak, Türkiye seçiminin kariyerini etkileyebileceğini söylediler.