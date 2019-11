Emre Belözoğlu: Merih’in çıkardığı topta Türkiye’nin duası var

Milli Takım üzerinde iyi bir sokak enerjisi var, 2002'de de bunu hissetmiştim. En saf, temiz ve yıpranmamış oyuncu grubuna sahibiz. Bunun kıymetini de çok iyi bilmeliyiz



Sakatlığı nedeniyle İzlanda maçında kadroda olmasına rağmen forma giyemeyen A Milli Takım'ın kaptanı Emre Belözoğlu, SABAH'a konuştu. Millilerimizin 2020 Avrupa Şampiyonası bileti almasını değerlendiren 39 yaşındaki maestro, ay-yıldızlı ekibin durumunu üçüncü olduğumuz 2002 Dünya Kupası'na benzetti. İşte milli formayla 172 maça çıkıp A takım düzeyinde 3 büyük turnuvaya katılan Emre'nin açıklamaları:



KUPA GETİRMEK İSTİYORUZ

MİLLİ TAKIM üzerinde iyi bir sokak enerjisi var, 2002'de de bunu hissetmiştim. Şimdi de sokağa çıktığımda aynısını hissediyorum. Bunda taraftardan, aşçısına, malzemesine kadar herkesin payı olduğunu düşünüyorum. Bu birlik ve beraberlik bizi başarıya götüren en önemli unsur diye düşünüyorum.

2020 bizim için çok iyi ses getirecek. İyi bir oyuncu grubuna sahibiz, buna inanıyorum. Hepimiz isteriz bu ülkeye bir kupa getirmek ama tabii ki kolay değil.

MERİH'IN çizgiden çıkardığı topta bizim, annelerimizin, sokakta insanların, tribündeki on binlerin, televizyon başındaki milyonların duası vardı herhalde. Bu bir sinerji işi. Daha önce Avrupa Şampiyonası'na gittiğimizde bu tarz maçlar çok oynadık, nasıl olduğunu biliyorsunuz. Son dakikalarda gittik, bazen kaybettiğimiz de oldu. Bizim ülkemiz her şeyin en güzeline sahip.

ŞENOL hoca sağ olsun yaşımız ilerlemesine rağmen teveccüh göstererek bizi Milli Takım'a aldı. Ben de elimden gelenin en iyisini yapmak için mücadele ediyorum. Dördüncü, beşinci jenerasyona doğru gidiyorum. Çok iyi oyuncularla beraber oynadım ama bu takımın içinde o saf, temiz, yıpranmamış duygular var. Benim gördüğüm en saf ve en temiz oyuncu grubu.



TEK DÜŞÜNCELERİ FORMA

GEÇMIŞTEN bugüne kadar hiçbir oyuncu, üzerindeki milli forma dışında bir şey düşünerek buraya gelmedi. Onları bu anlamda ne yazık ki sokağın önüne atanlar kendilerini biraz hesaba çekmeliler. Şu an bu kadar saf ve temiz bir oyuncu grubu yakalamışken birbirimizin kıymetini bilelim.