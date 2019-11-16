Ljajic’e söyle toparlansın

ATİBA'DAN

BUGÜN NELER OLDU

Beşiktaş'ta bu sezon performansı eleştiri konusu olan ve geçtiğimiz sezonki görüntüsünden uzak kalan Adem Ljajic için kritik bir zirve gerçekleşti. Asbaşkan Emre Kocadağ göreve geldiği günden bu yana sorunları olan futbolcularla bire bir görüşmeler yaparken,Kocadağ'ın, gece hayatıyla eleştirilen Boşnak oyuncunun performansından memnun olmadığı ve 27 yaşındaki yıldız futbolcunun menajeri Mirsad Türkcan'ı kulübe davet ederek bir görüşme gerçekleştirdiği belirtildi. Kocadağ'ın bu görüşmede,dediği ifade edildi.Beşiktaş'ta Dorukhan ve Douglas'ın sakatlıkları devam ederken bir de Atiba paniği yaşandı.Ancak Atiba'nın durumunun ciddi olmadığı ve İttifak Holding Konyaspor ile oynanacak maça kadar hazır hale geleceği belirtildi.