* İlk kez bir turnuva öncesi işi son maça ve matematiksel hesaplara bırakmadan gruptan çıktık. 2020 Avrupa Şampiyonası'nda başarılı olmak için bu oyun yeterli mi daha iyi olmak için ne yapmalıyız?
Grup kuraları çekildiğinde Fransa ve İzlanda rakiplerimiz olarak görülüyordu. Kabul etmek gerekir ki Fransa Dünya şampiyonu bir takım. İzlanda ise bize ters gelen bir rakip. Ama Arnavutluk deplasmanı ile başlayan süreçte genç ve deneyimli oyuncularla harmanlanan Milli Takım gruptan çıkma başarısı gösterdi.
Bu başarıyı gerçekleştiren teknik adam ve oyuncuları kutlamak gerek. Başarıyı kutlarken, eksikleri de es geçmemeliyiz. Milli Takım'ın en büyük artısı;
kazanma azmi, coşkusu, takım olma bilinci ve oynayan her futbolcunun sorumluluk almasıydı. Eksiklerimiz
ise pozisyon üretmede bir türlü istenilen seviyede değiliz. Özellikle orta alanda İrfan Can ve Yusuf gibi yetenekli oyunculara gereksinimiz var. Kendisinden çok şey beklenen Hakan Çalhanoğlu henüz istenilen düzeyde değil. Bir de önde Cengiz Ünder'den başka (Abdülkadir Ömür sakat) adam eksilten oyuncumuz bulunmuyor. 30 Kasım'daki kuralardan sonra gruptaki takımlar belli olacak. Bu da Avrupa Şampiyonası'nda şansımızın ne olabileceği konusunda bize ışık tutacaktır.
Avrupa Şampiyonası zorlu rakiplerin olduğu bir organizasyon. Bizi umutlu kılan ise genç bir takım olmamız ve yenilgiyi kabul etmeyen bir yapıya sahip olmamız.
* Şenol Güneş, 'Yeni oyuncu profillerini Türk futbolunun stilini yeniden dizayn etmemiz gerekiyor" dedi. Yeni stil ve dizayn nasıl olmalı?
Bir düşünce devrimine ihtiyacımız var. Önce kulüplerimizin içinde bulunduğu mali durum... Yıllardır yapılan yanlışlıklar bugün gelinen noktada Milli Takım'ın başarısı ile bir kenara bırakılmamalı. Yabancı oyuncu transferinde öylesi yanlışlıklar var ki hangi birinden başlayalım... Türk futbolunun sönmüş yıldızlara değil, yıldız olabilecek genç yetenekli yabancı oyunculara gereksinimi var.
Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi maçlarında Türk takımlarının aldığı sonuçlar ortada. Kulüplerimizin içinde bulunduğu mali durumda 34 yaşındaki Falcao ile yapılan anlaşmanın anlamsızlığı ortaya çıkar.
Geçen yıl genç ve altyapı oyuncuları ile büyük bir çıkış yapan, taraflı tarafsız herkesin saygısını kazanan Trabzonspor'da Sturridge ve Obi Mikel transferleri bu sezon ne kattı?
Genç oyuncuların gelişmesiyle ilgili ne yazık ki ülkemizde büyük sorunlar var. Altyapılarda yıllardır emek veren gerçekten yetenekli teknik adamlarımız var. Bunlar görünmez kahramanlar.
Ama yetenekli gençler milli takımların alt kategorilerinde çok maç yapsalar bile ne yazık ki geldikleri takımların ilk 11'lerinde şans bulamıyorlar. O nedenle Melih Demiral, Çağlar Söyüncü, Zeki Çelik gibi isimler geldikleri noktayı ülke dışında gerçekleştirdiler.
* Şenol Güneş'in grup maçlarındaki performansını nasıl buldunuz?
Şenol Güneş, her gittiği takımda oyuncu gelişimleriyle ilgili hep iz bırakan bir teknik adam oldu. Yıllarca oynattığı oyun değil, futbolun magazin yönüyle eleştirildi. Ama bütün bu eleştirilere kulaklarını tıkayarak hem kendisini geliştirdi hem de takım başarılarıyla öne çıktı.
Trabzonspor'dan ayrıldıktan sonra önce Bursaspor ardından Beşiktaş'la kazanılan Süper Lig şampiyonlukları... Ve şu an Milli Takım tarihinde ilk kez matematiksel hesaplara kalmadan gruplardan çıkma başarısını gösterdi. Milli Takım'ın geldiği noktada gerçekten Şenol Güneş'in büyük bir payı var
* Grup maçlarında defansımız öne çıktı. Siz en çok kimi beğendiniz?
Sadece defansı değil, takım savunması çok iyiydi. Bazı oyuncular bazı maçlarda öne çıktı. Mesela kaleci Mert... İrfan Can, Emre bazı maçlarda öne çıkan isimlerdi. Emre ve Burak gibi deneyimli oyuncunun kadroda bulunması bunlar hep Milli Takım'ın artıları oldu. İzlanda maçında Merih'in çizgiden çıkardığı top önemliydi.
Sonradan oyuna girenlerin coşkusu çok güzeldi. Sadece yıldız olmak değil, takım birlikteliği var, bu önemli.
* Andorra maçı nasıl geçer? Liderlik şansımız sizce var mı?
Lider olarak gitsek büyük bir başarı olur ama bundan sonra artık gelinen noktada hep aynı konsantrasyonla oynayan bir takım var.
Bir takım için bu önemli. Hiçbir maçta rakibi küçük gören bir yapı yok. Ne olursa olsun kazanmak isteyen bir takım var. Başarıyı da getiren bu.
Andorra karşısında da hangi oyuncular oynarsa oynasın konsantrasyonu yüksek bir takım sahada yer alacaktır.