Grup kuraları çekildiğinde Fransa ve İzlanda rakiplerimiz olarak görülüyordu. Kabul etmek gerekir ki Fransa Dünya şampiyonu bir takım. İzlanda ise bize ters gelen bir rakip. Ama Arnavutluk deplasmanı ile başlayan süreçteBu başarıyı gerçekleştiren teknik adam ve oyuncuları kutlamak gerek. Başarıyı kutlarken, eksikleri de es geçmemeliyiz.kazanma azmi, coşkusu, takım olma bilinci ve oynayan her futbolcunun sorumluluk almasıydı.ise pozisyon üretmede bir türlü istenilen seviyede değiliz. Özellikle orta alanda İrfan Can ve Yusuf gibi yetenekli oyunculara gereksinimiz var. Kendisinden çok şey beklenen Hakan Çalhanoğlu henüz istenilen düzeyde değil. Bir de önde Cengiz Ünder'den başka (Abdülkadir Ömür sakat) adam eksilten oyuncumuz bulunmuyor.Avrupa Şampiyonası zorlu rakiplerin olduğu bir organizasyon. Bizi umutlu kılan ise genç bir takım olmamız veBir düşünce devrimine ihtiyacımız var. Önce kulüplerimizin içinde bulunduğu mali durum... Yıllardır yapılan yanlışlıklar bugün gelinen noktada Milli Takım'ın başarısı ile bir kenara bırakılmamalı. Yabancı oyuncu transferinde öylesi yanlışlıklar var ki hangi birinden başlayalım...Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi maçlarında Türk takımlarının aldığı sonuçlar ortada.Geçen yıl genç ve altyapı oyuncuları ile büyük bir çıkış yapan, taraflı tarafsız herkesin saygısını kazananGenç oyuncuların gelişmesiyle ilgili ne yazık ki ülkemizde büyük sorunlar var.Ama yetenekli gençler milli takımların alt kategorilerinde çok maç yapsalar bile ne yazık ki geldikleri takımların ilk 11'lerinde şans bulamıyorlar. O nedenleŞenol Güneş, her gittiği takımda oyuncu gelişimleriyle ilgili hep iz bırakan bir teknik adam oldu.Trabzonspor'dan ayrıldıktan sonra önce Bursaspor ardından Beşiktaş'la kazanılan Süper Lig şampiyonlukları... Ve şu an Milli Takım tarihinde ilk kez matematiksel hesaplara kalmadan gruplardan çıkma başarısını gösterdi. Milli Takım'ın geldiği noktadaSadece defansı değil, takım savunması çok iyiydi. Bazı oyuncular bazı maçlarda öne çıktı. Mesela kaleci Mert... İrfan Can, Emre bazı maçlarda öne çıkan isimlerdi. Emre ve Burak gibi deneyimli oyuncunun kadroda bulunması bunlar hep Milli Takım'ın artıları oldu.Sonradan oyuna girenlerin coşkusu çok güzeldi.Lider olarak gitsek büyük bir başarı olur ama bundan sonraBir takım için bu önemli. Hiçbir maçta rakibi küçük gören bir yapı yok.Andorra karşısında da hangi oyuncular oynarsa oynasın konsantrasyonu yüksek bir takım sahada yer alacaktır.