Korkmadan gidenleri de gördük!

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Milli Takım'ın Teknik Direktörü Şenol Güneş, Andorra maçı öncesi basın toplantısı düzenledi. Avrupa Şampiyonası'na katılma sürecini de değerlendiren tecrübeli çalıştırıcı önemli mesajlar yaptı: "Kendi sahamızda da onlara karşı zor kazandık. Sadece bize değil, birçok takıma zorluk çıkaran, ciddiye alınacak bir rakip.
Takım olarak savunma, takım olarak hücum yapıyoruz. İşler iyi gidince nesil iyi, kötü gidince bu nesil olmadı demeyi doğru bulmuyorum.
Avrupa Şampiyonası'na katılacağız, ilk maçtan itibaren hem kazanmak, hem de hazırlık yapmak istiyoruz. Yurt dışından gelen oyuncuların talepleri de olacak. FIFA sıralamasındaki yerimiz için kazanmalıyız."
İZLANDA GOL ATAMADI DİYE ÜZÜLDÜLER!
"Beşiktaş'ta iken Riva'ya giderken ajan gibi takip eden arkadaşlar vardı. İntikam, öteki gözle bakmak, kötüleştirmek, bunlar bize yakışan şeyler değil. Biraz daha futbol aklını, bilim aklını, insani yanlarımızı öne çıkarırsak daha iyi oluruz. İzlanda maçında çekiniyordum, yazabilirsiniz, korkuyordum. Ben korkağım zaten, korkarak buraya geldim. Korkmadan gidenleri de görüyoruz. Hayatta en büyük özelliğim cesaretimdir ama bunu hiçbir zaman delice kullanmadım. Akıllıca hareket ettim. İzlanda gol atamadı diye üzülenler var.
Onlar üzülmeye devam etsin, sevilenlerle birlikte biz seviniriz. Avrupa Şampiyonası'nda keyif vereceğiz. Finali istiyorum ama futbol adına finali istiyorum.
Finali yapmak demek futbolu bırakmak demek değildir. Sonra asıl hedefim Dünya Kupası'nda olmak."
GÜNEŞ İSTERSE PRİM VAR PRİM VAR
Prim kavgasının gölgesinde geçen 2016 Avrupa Şampiyonası'ndan sonra, adını EURO 2020'ye yazdıran Milli Takım'a prim verilip verilmeyeceği merak konusu. TFF Başkanı Nihat Özdemir de herhangi bir açıklama yapmazken, kararı teknik direktör Şenol Güneş'e bıraktı.
Adını Avrupa Şampiyonası'na yazdıran takıma prim verilmesi düşünüldüğü ancak son kararın Güneş'le yapılacak görüşmede netleşeceği öğrenildi.
Tecrübeli çalıştırıcının para konusunda hassas olduğu, oyuncularının da bu konuda şu ana kadar bir talepte bulunmamasından dolayı memnun olduğu belirtildi.