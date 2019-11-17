Korkmadan gidenleri de gördük!

BUGÜN NELER OLDU

Milli Takım'ın Teknik Direktörü Şenol Güneş, Andorra maçı öncesi basın toplantısı düzenledi. Avrupa Şampiyonası'na katılma sürecini de değerlendiren tecrübeli çalıştırıcı önemli mesajlar yaptı: "Kendi sahamızda da onlara karşı zor kazandık.Takım olarak savunma, takım olarak hücum yapıyoruz.Avrupa Şampiyonası'na katılacağız, ilk maçtan itibaren hem kazanmak, hem de hazırlık yapmak istiyoruz."Beşiktaş'ta iken Riva'ya giderken ajan gibi takip eden arkadaşlar vardı. İntikam, öteki gözle bakmak, kötüleştirmek, bunlar bize yakışan şeyler değil. Biraz daha futbol aklını, bilim aklını, insani yanlarımızı öne çıkarırsak daha iyi oluruz. İzlanda maçında çekiniyordum, yazabilirsiniz, korkuyordum. Ben korkağım zaten, korkarak buraya geldim. Korkmadan gidenleri de görüyoruz.Onlar üzülmeye devam etsin, sevilenlerle birlikte biz seviniriz. Avrupa Şampiyonası'nda keyif vereceğiz.Finali yapmak demek futbolu bırakmak demek değildir. Sonra asıl hedefim Dünya Kupası'nda olmak."Prim kavgasının gölgesinde geçen 2016 Avrupa Şampiyonası'ndan sonra, adını EURO 2020'ye yazdıran Milli Takım'a prim verilip verilmeyeceği merak konusu.Adını Avrupa Şampiyonası'na yazdıran takıma prim verilmesi düşünüldüğü ancakTecrübeli çalıştırıcının para konusunda hassas olduğu, oyuncularının da bu konuda şu ana kadar bir talepte bulunmamasından dolayı memnun olduğu belirtildi.