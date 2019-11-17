Mert Hakan derbisi

BUGÜN NELER OLDU

Göreve başlar başlamaz takımın çehresini değiştirmek için harekete geçen Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ve kurmayları maliyeti düşük ve genç isimlere yöneldi. Liste başına Mert Hakan Yandaş'ı aldı.Sezon sonunda Sivasspor ile kontratı bitecek olması Mert Hakan'ı daha da öne çıkarıyor. Sezonun flaş oyuncularından olan Mert Hakan için Beşiktaş'ın dışında Trabzonspor ve devre arasında kadroda büyük değişiklik yapması beklenen Galatasaray da devrede.Menemenspor'dan 2017 yılında bonservis bedeli ödenmeden transfer edilen 25 yaşındaki futbolcunun sözleşmesi sezon sonunda sona erecek.Avustralya'da Western United forması giyen Ersan Adem Gülüm, Beşiktaş günleriyle ilgili ülke basınına konuştu. The Sydney Morning Herald'a açıklamalarda bulunan Ersan, "Beşiktaş zor zamanlarımda yanımda oldu. İki dizimden sakatlandığımda kolayca vazgeçebilirlerdi. Bu iyiliğe karşılık vermek için maaşımda indirime giderek yardım etmek istedim" dedi ve ekledi: "Bugün Beşiktaş'a gitsem, herkesin beni çok iyi karşılayacağını, çay veya kahve içmeye davet edeceklerini biliyorum."Milli maçlar için verilen arada siyahbeyazlılar hazırlıklarını sürdürüyor. Tedavileri süren Dorukhan, Atiba, hasta olan Caner Erkin, belinde ağrı hisseden Karius ile izinli futbolcular Burak ve Vida antrenmanda yer almadı. Douglas Santos günü koşuyla geçirdi. Öte yandan Abdullah Avcı, idmanı ziyaret eden sosyal sorumluluk dernekleri ile hatıra fotoğrafı çektirdi.