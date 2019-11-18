Deplasman alarmı!

BUGÜN NELER OLDU

Zirvedeki Demir Grup Sivasspor ile arasında sadece 1 puan fark olan Fenerbahçe, milli ara sonrası Süper Lig'e fırtına gibi girmenin hesaplarını yapıyor.Bu sezon evinin dışında çıktığı 5 karşılaşmanın sadece 2'sini kazanıp 2 yenilgi, 1 beraberlik alan sarılacivertlilerde 8 puan buhar olmuştu.Geçtığımız yıl ligin 2. haftasında Yeni Malatya, üçüncü haftasında ise Göztepe'ye kaybederek yara alan F.Bahçe'de aynı tablonun tekrarlanmasından çekinen Yanal'ın,dediği öğrenildi.YeniMalatyaspor maçı öncesi Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu sevinci yaşanıyor. Sakatlığı nedeniyle Kasımpaşa karşısında kadroda yer almayan, A Milli Takım'ın İzlanda sınavında da forma giyemeyen 39 yaşındaki futbolcu, sarı-lacivertli takımla birlikte Samandıra'da çalışmalarını sürdürüyor. Rutin antrenmanların yanı sıra özel bir program da uygulanacak olan tecrübeli oyuncu için sağlık ekibinin oynamasına engel bir durumunun olmadığı yönünde rapor verdiği öğrenildi. Emre'nin de Yeni Malatya maçında sahada olmayı çok istediği ve hocası ile yaptığı görüşmede hazır olduğunu söylediği ifade edildi.Bütündeplasmanlar artık zor. Takımlar çok iyi hazırlanıyorlar ve büyük rakiplerine karşı da özel mücadele ediyorlar. Fenerbahçe için en önemli nokta, geçmişten aldıkları ders diyebiliriz. Aslında bu maçların kaderi iki oyuncunun sahaya sağlam olarak dönmesinde. Vedat Muriqi ve Max Kruse'nin durumu hâlâ belirsiz. Bu oyuncuların pozisyonlarına göre Ersun hoca farklı denemeler yapmalı. Sonuçta lige başlarken 9-10 oyuncusu yeni olan bir takımdı Fenerbahçe. Şimdi birlikte oynama alışkanlığına da kavuştular. Elbette maçların favorisi olarak sahaya çıkacak ve yeniden yelkenlerini rüzgârla doldurması için kazanmak zorunda.