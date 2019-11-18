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'da transfer: gidecek, gelecek

Spor yorumcusu Levent Tüzemen, Fotomaç'taki köşesinde 'ın gündemini değerlendirdi. Tüzemen, Galatasaray'ın oyun taktiğinin değişebileceğini ve bunda transferlerin de etkili olabileceğini söylerken ve ile ilgili de dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İşte Levent Tüzemen'in o sözleri...

Giriş Tarihi: 18.11.2019 11:24 Güncelleme Tarihi: 18.11.2019 11:29
Galatasaray'da transfer: Belhanda gidecek, Onyekuru gelecek

ANDONE VE FALCAO'NUN UZUN BİR SÜRE DAHA İYİLEŞMESİ BEKLENMİYOR. FATİH TERİM NE YAPMALI?

Andone ve Falcao'nun yokluğunda Fatih Terim'in karalar bağlayacak hali yok. Çünkü Fatih hoca zorluklarla uğraşmayı sever ve sonunda şapkadan tavşan çıkarır. Babel-Adem Büyük ikilisinin kadroda bulunması golcü konusunda Terim'in elini rahatlatacaktır. Son Gaziantep maçında Adem gol yollarında iyi bir mücadele ortaya koydu. Babel de kanattan kurtulup forvet arkası oynayınca Feghouli ile pas alışverişinde mükemmeldi.

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Galatasaray'da transfer: Belhanda gidecek, Onyekuru gelecek
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