Jose Sosa ile iki mutlu yıl daha

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Trabzonspor'da Jose Sosa ile yeni sözleşme için yapılan prensip anlaşmasının ardından, detaylar da ortaya çıkmaya başladı. Başkan Ahmet Ağaoğlu'nun beIN SPORTS'taki yayında Sosa ile ilgili yaptığı açıklama camiayı sevindirirken, Arjantinli yıldızın da önemli maddi fedakârlıkta bulunduğu ortaya çıktı. 34 yaşındaki Sosa,kabul ederken, 3 milyon 250 bin Euro'luk yıllık ücretinden de feragat etti. Sosa'nın yeni sözleşmedeBu arada Sosa'nın iki yılın sonunda ilk etapta Trabzonspor için Güney Amerika ve Avrupa'da oyuncu izleyeceği belirtildi.Sosa'nın ilerleyen yıllarda da Trabzonspor'u çalıştırmayı istediği öğrenildi.Trabzonspor ile bu sezon çıktığı 10 lig maçında iki gol atan ve bir de gol pası ve Jose Sosa, rakip kalelere attığı 16 şutta 9 isabet buldu. Deneyimli futbolcu rakiplerin ayağından 18 kez top çalarak da dikkat çekti.