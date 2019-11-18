Obi Mikel: Artık hazırım!

Trabzonspor'un Nijeryalı yıldızı Obi Mikel, beIN Sports'a konuştu. 32 yaşındaki orta saha, "Burada agresif bir futbol var. Alışmam biraz zaman aldı ama yavaş yavaş alıştığımı düşünüyorum. Yaşadığım sakatlıklarda iki kez erken dönmeye çalıştım ama kötü oldu. En son sakatlıktan sonra doğru kararı aldık ve bekleyelim dedik.
Son antrenmanlarda takımda yer aldım. Bunun iyi bir haber olduğunu düşünüyorum. Hafta sonu oynanacak Ankaragücü maçına kadar hazır olacağımı düşünüyorum" dedi.
MESSİ'YE BENZİYOR
Bordo-mavili takıma geliş sürecini de anlatan Mikel, "Gelmeden önce Onazi ve birkaç kişiyle konuştum. Gelinmesi gereken en iyi yer olduğunu anlattılar. Başka teklifler de vardı. Kulübün başarılarında pay sahibi olmak adına burayı tercih ettim.
Abdülkadir Ömür'ü ilk gördüğüm zaman 'Dünyaya bir daha Messi gelmeyecek ama bu çocuk Messi'ye çok benziyor' demiştim. Topa dokunuşu, kontrolü Messi gibi.
Abdülkadir'i izlerken Messi'den bir enstantane yaşatıyor bana" ifadelerini kullandı.