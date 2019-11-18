Obi Mikel: Artık hazırım!

BUGÜN NELER OLDU

Trabzonspor'un Nijeryalı yıldızı Obi Mikel, beIN Sports'a konuştu. 32 yaşındaki orta saha, "Burada agresif bir futbol var. Alışmam biraz zaman aldı ama yavaş yavaş alıştığımı düşünüyorum.Son antrenmanlarda takımda yer aldım. Bunun iyi bir haber olduğunu düşünüyorum. Hafta sonu oynanacak Ankaragücü maçına kadar hazır olacağımı düşünüyorum" dedi.Bordo-mavili takıma geliş sürecini de anlatan Mikel, "Gelmeden önce Onazi ve birkaç kişiyle konuştum. Gelinmesi gereken en iyi yer olduğunu anlattılar. Başka teklifler de vardı.Abdülkadir Ömür'ü ilk gördüğüm zaman 'Dünyaya bir daha Messi gelmeyecek amaAbdülkadir'i izlerken Messi'den bir enstantane yaşatıyor bana" ifadelerini kullandı.